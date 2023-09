¿Por qué los perros se orinan en las llantas del auto y cómo evitarlo?

Muchas veces hemos visto esta situación pasar en las calles, por lo que es posible, que nos hayamos acostumbrado a la imagen. Ahora bien, vamos a contarte, por qué los perros se orinan en las llantas de los autos y cómo se puede evitar esto.

Por un lado, es un hecho que no es un acto particularmente grave, pues no hay nadie que salga herido por este hábito que tienen estos animales de 4 patas. Ahora, también es una realidad que puede no ser algo tan agradable si has limpiado tu coche y te encuentras con que alguien está orinando sobre uno de los neumáticos.

¿Por qué los perros se orinan en las llantas del auto y cómo se puede evitar esto?

La explicación a esto se encuentra en que, a los lomitos les gusta dejar huella de su presencia en lugares determinados. Por medio de su orina, es que “marcan” su territorio favorito, ya sea para que otros animales sepan que estuvieron ahí o para alejarlos.

En el caso de los perros, ellos lo hacen para comunicarse con otros de su especie y, también les funciona como una especie de “lista de asistencia”. Aparte de que, adoran el olor que despiden los neumáticos y estos, al ser una superficie vertical, les facilitan dejar su rastro disponible para las narices de otros caninos. A partir de esto, el animal receptor puede saber el tamaño, sexo, edad y condiciones de salud del perro que orinó.

Ahora bien, si quieres evitar que esto te suceda, te traemos algunos consejos que pueden ser de mucha utilidad: consigue un repelente o en caso de que no puedas o no quieras gastar mucho, puedes utilizar vinagre, cítricos, ajo, pimienta de cayena, citronela, granos de café o aceite de mostaza. Resguarda tu auto o busca la manera de colocar una reja, guárdalo en tu casa o cierra las puertas. Y, también procura mantener a tu mascota entretenida y vigílalo cuando creas que quiere orinar sobre tu auto.