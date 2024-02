Hay ciertas cuestiones sobre la índole económica que vale la pena conocer para erradicar las dudas y dotarnos de tantas certezas como sea posible. Por ello, mejor conocer de esto, pues vamos a comentarte para que personas no es obligatoria la Declaración Anual.

Comencemos expresando que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es el ente encargado de hacer la recaudación de impuestos en el país. Su actividad engloba a contribuyentes asalariados, empresas y desde ahí que no cumplir con la Declaración Anual 2024, conlleva penalidades en la esfera económica y también un mal historial. Ahora bien, es una realidad que también hay un grupo que no está obligado a presentarla.

¿Para qué personas no es obligatoria la Declaración Anual?

Las personas que obtuvieron ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón aún cuando se supere los 400.000 pesos, pero si fueron emitidos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina por la totalidad de los ingresos y no resulte impuesto a cargo en la Declaración Anual. También, se incluyen quienes tuvieron ingresos por salario y por intereses nominales que no excedan los 20.000 pesos de instituciones que componen el sistema financiero. También las personas pensionadas que no tengan otros ingresos adicionales.

En la vertiente opuesta quienes sí deben presentar esto son: personas que hayan obtenido ingresos mayores a los 400.000 pesos en un año, quienes trabajaron para 2 patrones o más en un mismo ejercicio, aún sin ganar la cifra antes mencionada, quienes solicitaron por escrito a su patrón que no presente la Declaración Anual, las personas que dejaron de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre del año que se trate y si prestaste servicios por salarios a personas que no efectúan retención como embajadas y organismos internacionales.

Cerremos diciendo que las multas del SAT por no presentar la declaración, son por cada obligación no declarada, entonces la penalidad equivale a 1810 a 22.400 pesos, quienes no hayan realizado la Declaración Anual en tiempo y forma de 1810 a 44.790 pesos y cuando no se presenta aviso de compensaciones es desde 17.190 a 34.350 pesos.