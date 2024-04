Pilar Montenegro reaparece en redes con candentes fotografías: así luce tras 10 años alejada de la televisión

Uno de los grupos más famosos de la década de los 90’s fue Garibaldi, el cual estaba conformado Xavier Ortiz, Katia Llanos, Sergio Maryer, Patricia Manterola, Víctor Noriega, Charly López y Pilar Montenegro; sin embargo, algunos de sus integrantes decidieron alejarse de los reflectores y llevar una vida más normal.

Pilar Montenegro es una de ellas ya que, tras su paso por Garibaldi, intentó una carrera como solista, pero las cosas no salieron como esperaba y decidió alejarse de los la vida pública a pesar del éxito de temas como “Quítame ese hombre” y “Eres el aire”.

La artista también incursionó en el mundo de la actuación formando parte de diversos proyectos televisivos, pero posteriormente decidió hacer una pausa en su carrera y se alejó de los medios por cuestiones de salud.

¿Por qué se alejó de los reflectores? Desde hace 10 años ha estado alejada de los reflectores debido a su condición de salud. Cabe mencionar que, la cantante padece una terrible enfermedad conocida como esclerosis múltiple.

Por esta razón, no se le ha visto más en los escenarios ni en la televisión, incluso en las redes sociales. Una de sus últimas publicaciones fue el pasado 14 de junio de 2023, donde se le vio festejando su cumpleaños.

“Vámonos, hoy me siento mejor que nunca. Gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etcétera. Pero no estoy en silla de ruedas y gracias a Dios, aún tengo la edad para correr o trotar”, publicó en aquella ocasión.

¿Pilar Montenegro reapareció en redes sociales?

No obstante, a casi un año de su última publicación Pilar Montenegro causó sensación entre sus fans por reaparecer en redes sociales y con atrevidas fotografías en las que dejó evidenciado que sigue conservando su belleza y escultural figura.

Pilar Montenegro aparece luciendo lencería de color negro con transparencias, mientras de fondo se observa un fondo de rosas. Las fotografías las acompañó con un “Hola, mi bellos adorados! Bendiciones para todos”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Al respecto sus seguidores se hicieron presentes con diversos comentarios como: “Su cara no se ve nada sexy, parece otra”, “No es ella, fotos de la inteligencia artificial”, “Es sexy, pero su cara es triste”, “Pero la cara no parece ella”, “Pues no se ve sexy, se ves triste”, “Hermosa, se te quiere y se te respeta tu decisión de no seguir con tu carrera musical, te extrañamos”, “Pily que gusto verte, Dios contigo siempre”.

