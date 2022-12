¿Piqué y Clara Chía terminaron por culpa de Shakira?

Shakira y Gerard Piqué siguen siendo noticia tras ratificar su acuerdo de separación, el cual estipula que la cantante podrá mudarse a Miami con sus hijos Milan y Sasha, así como que el exjugador del Barcelona podrá visitarlos las veces que deseé y los gastos de traslado correrán a cargo de ambos.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

Sin embargo, esto habría complicado las cosas entre Clara Chía y Piqué, tanto así que se dice que su relación pende de un hilo y sería cuestión de tiempo para que llegue a su fin, pues la española no estaría de acuerdo con ciertos puntos del acuerdo.

Diversos medios han rumorado que el exfutbolista se encuentra en busca de una nueva casa en las costas de Florida, para poder estar más cerca de sus hijos en este complicado proceso de mudanza, ya que su corta vida la han hecho en Barcelona, España.

¿Por qué habrían tronado Piqué y Clara? Luego de que se diera a conocer que Piqué se encuentra buscando casa en Miami, Clara Chía habría mostrado su malestar y le habría recriminado a su novio el hecho de que permitiera que Shakira se mudara con sus hijos.

Te puede interesar: Empleados de Piqué hacen dibujo de su novia y se burlan de ella.

Clara no estaría de acuerdo con esta situación ya que podría terminar por alejarla del exjugador de la Selección de España, quien tendría en mente adquirir una propiedad para estar más cerca de Milan y Sasha.

Pero eso no es todo, tal parece que la joven española ya se hartó del asedio de la prensa y los constantes señalamientos en su contra por presuntamente ser la responsable de la separación de la colombiana y el español.

Chía Marti se habría cansado de lidiar con la prensa y querría darse un respiro de todo esto y de Piqué, además de que ya no soporta las constantes comparaciones con la intérprete de “Te felicito” y “Monotonia”.

Al parecer las decisiones que ha tomado Piqué en los últimos días no han sido del agrado de su actual pareja, sin mencionar que las cosas en su trabajo no marchan tan bien ya que hace unos días algunos trabajadores de Kosmos difundieron un dibujo de Clara con las facciones exageradas, pues no la toleran por sus acciones de vida y por los privilegios que tiene.