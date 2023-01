¿Piqué le fue infiel a Clara? Esto pasará con su relación.

¿Piqué intentó regresar con Shakira?

Al parecer así fueron las cosas, pues “Session 53” lo revela en una de sus estrofas que dice: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”. Todo parece indicar que el exfutbolista buscó una reconciliación con la colombiana, pero esta no lo perdonó.