Piqué se dice harto de polémica con Shakira; confirma noticia.

Harto de lo que se habla de él, especialmente desde su separación con Shakira y los temas que la colombiana ha lanzado, en los cuales hace referencia a su persona, Gerard Piqué dejó claro que no gastará un solo peso en limpiar su imagen.

“El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, mencionó para El País.

¿Qué dijo Piqué sobre sus hijos ante las canciones de Shakira?

Al ser cuestionado sobre sus hijos, el catalán fue claro en que saben todo lo que está ocurriendo en estos momentos: “No son sordos... Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

Y para cerrar, el ex del Barcelona no quiso responder sobre lo que pensaba con los éxitos musicales de su expareja, donde evidencia su traición e infidelidad con Clara Chía Martí.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, cerró el español.