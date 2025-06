Plutarco habla sobre la eliminación de Rafa Polinesio: “Yo lo ayudé"

En el programa 12 de MasterChef Celebrity Generaciones vivimos una de las eliminaciones más difíciles de la temporada, pues le dijimos adiós a nuestro querido Rafa Polinesio, quien estuvo en la cuerda floja junto con Plutarco Haza.

Después del programa de este domingo, Plutarco se conectó en un live de Instagram y de TikTok junto con algunos integrantes de La Generación Casete; Andrea Noli, Bobby Larios y Luis Fernando, donde comentaron un poco sobre la eliminación de Rafa Polinesio.

¿Qué dijo Plutarco de la eliminación de Rafa Polinesio?

Los Casetes lamentan la salida de Rafa Polinesio, quien asombró a todos durante 12 programas seguidos, donde demostró que con perseverancia y amor, todo se puede lograr, ya que muchos no creían que pasaría ni siquiera del primer programa de MasterChef Celebrity Generaciones.

Plutarco comentó que obviamente no quería que Rafa se fuera del reality, pero también tenía que asegurar su lugar, pues se trata de una competencia. Haza reveló que, al principio, no logró conectar con el influencer, debido a que no podían entablar conversación.

Al principio no le agarraba muy bien la onda a mi Rafita, ni él a mí, como que es un cuate muy clavado, luego me fui dando cuenta como que su cabeza está siempre pensando en el siguiente video, trabajo, lo que tiene qué hacer en la tarde, pero al principio como que intentaba sacar plática y como que no había mucha entrada

Sin embargo, Plutarco asegura que con el paso de los programas, pudo conocer más de Rafa Polinesio y se dio cuenta de que tiene un gran corazón, además de que siempre trataba de ayudar a todos sin esperar nada a cambio y mucho menos sin alguna maldad en su interior.

Plutarco asegura que ayudó a Rafa en el programa 11 de MasterChef Celebrity Generaciones

El actor de telenovelas dejó en claro que siempre trabajó muy a gusto al lado de Rafa y por supuesto reconoce todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera y le parece increíble el negocio familiar que tiene.

Fueron pasando los programas y la verdad es un chavo supertierno, con un corazonzote, tiene un amor increíble por lo que hace, por lo que ha construido con su familia, que aparte es un negocio familiar que eso está padrísimo y las veces que trabaje con él, la verdad trabaje muy a gusto, esta última ahí medio nos hicimos pelotas, lo sentí un poquito distraído en este último, pero la verdad es que normalmente siempre lo vi muy enfocado

Plutarco reveló que en el programa 11 de MasterChef Celebrity Generaciones le brindó apoyo a Polinesio. Las celebridades tenían que recrear y mejorar uno de los platillos que exparticipantes de la historia del reality realizaron en su respectiva temporada y Plutarco, al ser el ganador del Pin del Chef, tenía la tarea de repartir los platillos a sus compañeros. Polinesio le hizo señas a Haza de que quería trabajar con el platillo “Pollo de Cuscús”, de Mónica Dionne ".

Plutarco no lo dudó y le cedió el platillo a Rafa Polinesio, quien le agradeció por haberle cumplido su petición.

Cuando tuve chance a Rafa lo ayude... Cuando a mí de lejitos me decía que quería el platillo de Mónica Dionne, se lo di y luego me dio un abrazo y se sorprendió y le dije "¿por qué no te iba a ayudar, no?”, porque la verdad fue un tipazo conmigo y si vieron cuando estábamos los dos a punto de salir, había mucho cariño físico entre él y yo porque la verdad nos llevamos muy bien, es un cuate que no habla mal de nadie

Finalmente, Plutarco reiteró que fue un placer trabajar con Rafa Polinesio y se lleva una gran impresión de la increíble persona que es el youtuber.