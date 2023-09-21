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FOTOS | Shakira lanza canción con Fuerza Regida. ¿Otra tiradera a Piqué?

El tema es el primer corrido mexicano de la artista colombiana, lo grabó con el grupo Fuerza Regida. ¿De qué trata? Te contamos con detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Shakira y Pique contentos.jpg
Shakira selfie.jpg
Shakira y Pique romanticos.jpg
Shakira y Pique abrzados.jpg
Shakira saludando.jpg
Fuerza Regida en concierto.jpg
Shakira y Pique felices.jpg
Shakira firmando.jpg
Fuerza Regida selfie.jpg
Shakira y Pique beso.jpg
Shakira seria.jpg
Fuerza Regida con el Barcelona.jpg
Shakira posando.jpg
Fuerza Regida en LA.jpg
Fuerza Regida cantando.jpg
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