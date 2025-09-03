Podrían cancelar conciertos de Junior H por cantar CORRIDOS TUMBADOS

Este martes 02 de septiembre salieron a la venta los boletos para el concierto de Junior H, pero ante esta próxima presentación ha surgido entre el público la duda si se podría cancelar dicho evento a causa de los corridos tumbados.

En los últimos meses, el tema de los corridos tumbados se ha vuelto ciertamente controversial pues algunos artistas han ido más allá y los han usado como apología al delito con algunas canciones, mismas con las que se ha emparejado “La Letra Muda”.

¿Cancelarán los conciertos de Junior H?

En una entrevista reciente, el cantante aseguró que respetarán la ley con el fin de poder realizar de la mejor manera sus 13 fechas programadas dentro de esta gira llamada ‘MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR’, con la que presentará sus mejores éxitos.

“Yo creo que eso es lo primero que tengo que decir: ‘se respeta a la autoridad’. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo que es cantar”, con estas palabras, Junior H dejó en claro que se apegará a la ley y que moderará el tono de sus próximos conciertos, aunque gran parte de su público vaya a escuchar corridos.

Estos son los próximos conciertos de Junior H

El cantante originario de Guanajuato dará 13 conciertos en algunas ciudades de México, donde las fechas confirmadas para esta gira de momento son:



8 de noviembre en Tijuana - Explanada del Estadio Caliente

- Explanada del Estadio Caliente 14 de noviembre en Acapulco - Arena GNP Seguros

- Arena GNP Seguros 15 de noviembre en Toluca - Estadio Toluca 80

- Estadio Toluca 80 16 de noviembre en Guadalajara - Plaza Nuevo Progreso

- Plaza Nuevo Progreso 19 de noviembre en Monterrey - Expo Guadalupe

- Expo Guadalupe 21 de noviembre en Chihuahua - Estadio M Almanza

- Estadio M Almanza 22 de noviembre en Ciudad Juárez - Estadio Carta Blanca

- Estadio Carta Blanca 26 de noviembre en Aguascalientes - Monumental Aguascalientes

- Monumental Aguascalientes 28 de noviembre en León - Explanada Poliforum

- Explanada Poliforum 29 de noviembre en CDMX - “La México”

- “La México” 04 de diciembre en Mérida - Estadio Kukulcán

- Estadio Kukulcán 05 de diciembre en Veracruz - Explanada de la Expo Ylang Ylang

- Explanada de la Expo Ylang Ylang 07 de diciembre en Puebla - Centro Expositor

La venta de boletos está disponible a partir de este martes 02 de septiembre a través de la plataforma de funticket.mx y en taquillas físicas oficiales.