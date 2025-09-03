Podrían cancelar conciertos de Junior H por cantar CORRIDOS TUMBADOS
La incertidumbre rodea al genero de los corridos tumbados...
Este martes 02 de septiembre salieron a la venta los boletos para el concierto de Junior H, pero ante esta próxima presentación ha surgido entre el público la duda si se podría cancelar dicho evento a causa de los corridos tumbados.
En los últimos meses, el tema de los corridos tumbados se ha vuelto ciertamente controversial pues algunos artistas han ido más allá y los han usado como apología al delito con algunas canciones, mismas con las que se ha emparejado “La Letra Muda”.
¿Cancelarán los conciertos de Junior H?
En una entrevista reciente, el cantante aseguró que respetarán la ley con el fin de poder realizar de la mejor manera sus 13 fechas programadas dentro de esta gira llamada ‘MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR’, con la que presentará sus mejores éxitos.
“Yo creo que eso es lo primero que tengo que decir: ‘se respeta a la autoridad’. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo que es cantar”, con estas palabras, Junior H dejó en claro que se apegará a la ley y que moderará el tono de sus próximos conciertos, aunque gran parte de su público vaya a escuchar corridos.
Estos son los próximos conciertos de Junior H
El cantante originario de Guanajuato dará 13 conciertos en algunas ciudades de México, donde las fechas confirmadas para esta gira de momento son:
- 8 de noviembre en Tijuana - Explanada del Estadio Caliente
- 14 de noviembre en Acapulco - Arena GNP Seguros
- 15 de noviembre en Toluca - Estadio Toluca 80
- 16 de noviembre en Guadalajara - Plaza Nuevo Progreso
- 19 de noviembre en Monterrey - Expo Guadalupe
- 21 de noviembre en Chihuahua - Estadio M Almanza
- 22 de noviembre en Ciudad Juárez - Estadio Carta Blanca
- 26 de noviembre en Aguascalientes - Monumental Aguascalientes
- 28 de noviembre en León - Explanada Poliforum
- 29 de noviembre en CDMX - “La México”
- 04 de diciembre en Mérida - Estadio Kukulcán
- 05 de diciembre en Veracruz - Explanada de la Expo Ylang Ylang
- 07 de diciembre en Puebla - Centro Expositor
La venta de boletos está disponible a partir de este martes 02 de septiembre a través de la plataforma de funticket.mx y en taquillas físicas oficiales.