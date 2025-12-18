5 diseños de uñas navideñas que puedes hacerte con el efecto ‘Cat Eye’
¿Quieres un estilo llamativo en tu manicura? Toma nota, te detallaremos los 5 diseños de uñas navideñas que te puedes hacer con el efecto ‘Cat Eye’
El efecto ‘Cat Eye’ en los últimos meses se ha convertido en tendencia en el mundo de la manicura, puesto que le da un look único a nuestras manos al otorgarle un brillo único. Por otro lado, es una decoración que sin ningún problema podemos aplicar en los diseños de uñas navideñas en unos sencillos pasos.
Si tienes contemplado hacer el uso del efecto, entonces toma nota al respecto, porque te explicaremos cuáles son las 5 decoraciones que te puedes hacer en las manos, siendo estilos únicos que van a estilizar tus manos fácilmente.
¿Qué diseños de ‘Cat Eye’ puedo hacerme?
Por suerte, para el efecto de ‘Cat Eye’ es posible colocarlo de diferentes formas en los diseños de uñas navideñas, permitiendo que puedas disfrutar del estilo con facilidad al escoger estilos adecuados a tus gustos. Consultamos con el portal de MejorconSalud; estas fueron sus recomendaciones:
- Aplica el efecto al momento de hacer un clásico francés; úsalo únicamente sobre la punta de la uña para darle ese brillo especial.
- Aplica la base de ‘ojo de gato’ en color plateado, y encima añade dibujos de luces de Navidad o que sean referentes a las fiestas.
- Emplea colores de Navidad como rojo, verde, azul o usa todos en diferentes uñas, para después encima agregar el efecto.
- Si quieres algo más sencillo, aplica una base nude y pide que te hagan ilustraciones de Navidad como guirnaldas, esferas o muérdagos, en los que van a usar el efecto para que puedan sobresalir.
- Si deseas algo más elegante, entonces coloca una base nude con el efecto y pide que te hagan un francés con un cromado dorado.
@daily_charme Cute & Easy Sparkle Rudolph Cat Eye Nails 🎄✨🦌 The perfect mix of festive sparkle and cozy holiday charm — your nails will sleigh all season! Save & share for holiday nail inspo! 🎁 Using @daily_charme: 🌟 E57 Starry Glow Up ☕️ 108 Tiramisu 🌲 702 Lost Forest ✨ Twinkle Twinkle Round Flatback Rhinestone Mix / Light Siam 🖌️ 12 Art Liner Nail Art Brush 🖊️ Silicone Twist Crystal Pick-Up Pen / Pink White 🧲 Strong Cat Eye Magnet Cylinder 💎 Diamond Shine Top Coat #rudolphnails #holidaynails #christmasnails #cateyenails #sparklynails ♬ original sound - Daily Charme
¿Cómo cuidar las uñas después de quitar el gel?
Usualmente, para el efecto ‘Cat Eye’, hay que hacerlo con gel; de esta manera el
diseño de uñas navideñas
va a permanecer por más tiempo. Aun así, es importante que, al retirarlo, tengamos los siguientes cuidados, según Structure Nail:
- No las esmaltes inmediatamente; deja que se recuperen por un par de semanas.
- Hidrata las uñas y cutículas.
- Aplica algún tratamiento fortalecedor para recuperar tu uña.
- Al estar débiles, emplea guantes para evitar que se rompan por el uso de mucha agua o irritantes.
@vettsystore
💡🎄Super Sparkling Crystal Christmas Light Nails 💅✨ What do you think? 😉 🛒Using Vettsy: ✨Super Cat Eye Gel ✨Chrome Painting Gel-Silver ✨Holiday Rhinestones @vettsybeauty Press-On Nail Set-Golden Holiday 👉 Shop the same nail supplies via my bio or visit vettsy.com Follow @vettsystore & @vettsynails for more nail inspiration 🧚♀️ 👭Tag friends who would like this👭 #vettsycateye #vettsynails #cateyenails #crystalnails #rhinestonenails #silvernails #christmasnails #christmaslights #elegantnails #holidaynails #christmasnails #nailsathome #diynail♬ 原聲 store - vettsy