Pagan más de 500,000 por esta moneda conmemorativa que recuerda a la Independencia

En redes sociales ha comenzado a circular una moneda conmemorativa de 5 pesos que a simple vista luce común y corriente pero que, sin embargo, cuenta con una serie de características por las cuales el dueño pide poco más de 500,000 pesos por ella. ¿Cuáles son las razones?

Como sabes, son cada vez más las personas que buscan vender sus monedas en internet conscientes de que muchos coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades exorbitantes por ellas. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda de 5 pesos, la cual tiene un valor superior al medio millón de pesos.

Principales características de la moneda conmemorativa de 5 pesos

Una de las razones principales por las cuales esta moneda conmemorativa se ha ganado la popularidad en redes sociales es por el rostro de Agustín de Iturbide, uno de los personajes más importantes en la historia de México que forma parte de esta llamativa pecunia de la numismática.

Esta es una de las razones por las cuales el dueño pide un total de 650,000 pesos por ella; sin embargo, no es la única. Y es que, de acuerdo con información del Banco de México, este personaje simpatizó con la ideología independentista, lo cual hace de su historia una de las más interesantes para cualquier persona.

Cabe decir que su acuñación se dio en el año 2009, por lo que forma parte de una larga lista de monedas conmemorativas relacionadas con la Independencia o la Revolución Mexicana. Es así como esta se ha ganado una popularidad relevante en internet, sobre todo, para aquellas cuya denominación es de 5 pesos.

¿Vale la pena pagar más de 500,000 pesos por esta moneda de 5 pesos?

Fue a través de Mercado Libre en donde el dueño de esta moneda compartió que la pecunia tiene un valor de 650,000 pesos, cantidad suficiente para adquirir un carro o el enganche de un hogar. No obstante, este no muestra detalles sobresalientes que hagan de su pecunia una única o muy difícil de encontrar en otros mercados digitales.