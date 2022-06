La polémica publicación de Gerard Piqué tras su separación de Shakira.

Luego de que se diera a conocer que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira, la cantante colombiana confirmó este sábado que se está separando del defensor central del FC Barcelona, con el que procreó dos hijos: Milan y Sasha.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su compresión”, publicó la colombiana en un breve comunicado emitido por la agencia de comunicación de la cantante.

Gerard Piqué le habría puesto los cuernos a la colombiana con una joven de 20 años, debido a esto, se habría mudado del hogar familiar con rumbo a su casa de soltero, incluso, algunos medios europeos aseguraron que el central anda desatado y se la vive de fiesta con su compañero de equipo Riqui Puig.

El pasado miércoles, el podcast Mamarazzis, conducido por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, reveló lo siguiente:

“Lo que me cuentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen: Esto es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

Lo que publicó Piqué tras su separación

El futbolista de 35 años de edad habría sido el culpable de su separación con la cantante colombiana; sin embargo, el futbolista español se olvidó por un momento del complicado momento que vive para publicar un mensaje en su cuenta de Instagram.

El zaguero compartió el nuevo uniforme del conjunto catalán, el cual fue presentado el pasado viernes 3 de junio. “La nueva equipación del Barça es…”, publicó el español, junto a una postal donde aparece luciendo la nueva indumentaria del club con algunos de sus compañeros.

La publicación del defensor cuenta con más de 9 mil likes e innumerables reacciones, muy pocas sobre el jersey, ya que la mayoría de los comentarios hacen referencia a lo sucedido con la cantante colombiana.