Poncho de Nigris ofrece embriones con su ADN en 2 millones de dólares. Si puede ser llamativo el decir que “son para mejorar la raza”, pero en definitiva son muchas las personas que hacen esto, por lo que el influencer causó polémica.

Hablamos con el especialista de la circuncisión, mitos y beneficios.

El influencer se reconoce por ser un galán muy cotizado a lo largo de estos años. Con el tiempo terminó de construir su familia junto a Marcela Mistral y ha tenido hijos. Y recientemente afirmó que tienen dos embriones congelados (mediante la técnica de la criopreservación), que son niñas, que quizá podrían ocuparlos más adelante o bien, los ofrece a la venta para parejas que buscan ser padres y no han podido.

¿Cómo es que Poncho de Nigris ofrece embriones con su ADN?

En el marco de una reciente entrevista, De Nigris comentó que no va a tener más hijos junto a su pareja. Ahora bien, también destacó que tiene los embriones congelados y que eso vino de la mano de la confesión de que aún no se ha hecho una vasectomía. Luego de esto dijo: “los embriones son la evolución de la raza humana; para los que no pueden tener hijos, les pudieran servir los míos”.

Una vez que resaltó esto dijo que tal vez los mismos sean para ellos como puede que no. Concretamente fue: “quizá, pero también si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo, pues también estarían en venta; ya ven que tengo hijos hermosos. No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos”.

Finalmente dejó claro que esos embriones congelados salen 38 millones de pesos mexicanos como que las condiciones sean óptimas al comentar: “ya está el embrión fecundado (por el óvulo de la mujer y el esperma del hombre) y aparte con la calidad y la seguridad de que todo va a estar bien genéticamente, porque se hacen estudios genéticos previos del embrión”.