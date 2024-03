¡Poncho de Nigris se le va con todo a emprendedora de pasteles!

Quien no deja de generar polémica es Poncho de Nigris, ya que a través de sus historias de Instagram mientras anunciaba la próxima apertura de una nueva sucursal de su famosa Postrería 77, no le pareció que un establecimiento del mismo giro se encontrara justamente a un lado de su local, por lo que decidió burlarse del negocio y su dueña.

Mis Pastelitos preparó deliciosos helados y nos contó sus proyectos [VIDEO] Nos encantó la visita de Mis Pastelitos en La Resolana, ya que nos reveló sus nuevos proyectos y participó en una divertida dinámica junto con El Capi.



En las grabaciones se puede ver que Poncho se burla del tamaño del local que se encontraba justo a un lado de su nueva sucursal: "¡Ay cosita! Venden pastelitos aquí chiquitos”, dijo mientras apuntaba la tienda. Esta acción provocó la molestia de muchos usuarios en redes sociales, mismos que comenzaron a lanzar críticas en su contra, y al mismo tiempo apoyaron las cuentas del emprendimiento que menospreció el influencer.

La dueña de este emprendimiento publicó un video en sus redes sociales en el que se agradece las muestras de cariño de toda la gente y que su cuenta de Instagram creciera 40 mil seguidores en las últimas horas.

“Hola a todos, estoy en la sucursal de Herradura, muy agradecida por todos sus comentarios y por todas sus muestras de cariño. La verdad es que no tengo palabras, estoy conmovida. La verdad no salgo mucho en redes porque no se me da tanto, pero esto sí lo amerita. Les quiero dar las gracias a todos por todos los mensajes que nos han mandado. Eat Me Food Boutique nació hace 14 años en el patio de mi casa, en la cocina de mis papás, por amor a la cocina. Días como estos me comprueban que todo el esfuerzo que hacemos, tanto yo como mi equipo, vale la pena”, explica en la grabación.

Cabe mencionar que un gran número de usuarios en redes sociales se han organizado para ir a comprar a Eat Me Food Boutique el mismo día de la inauguración de la nueva sucursal de Postería 77, y así boicotear el evento de Poncho de Nigris.