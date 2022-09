¿Por qué Ana Gabriel no aceptará regalos de sus fans?

Ana Gabriel está próxima a iniciar una gira de conciertos por Latinoamérica, titulada “Por Amor a Ustedes Wolrd Tour”, la noticia emocionó mucho a sus fans por tenerla de regreso en los escenarios; sin embargo, llamó la atención la petición que le hizo la intérprete a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram la cantante sinaloense explicó la poderosa razón por la que deberá tomar distancia de sus fans durante su gira de conciertos, por lo que les pidió que no le lleven regalos a los conciertos, así como que tampoco podrá posar con ellos para fotografías.

Por esta razón no aceptará regalos de sus fans

Ana Gabriel visitará con su tour Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia, pero advirtió que esta ocasión las cosas serán distintas en lo que respecta a su contacto con sus fans, sobre todo por cuestiones de contrato.

“Faltan poquitos días, muy poquitos días para arrancar con la gira, yo estoy preparándome como todos ustedes. Solo que quería pedirles un gran favor…”, inició diciendo la cantante mexicana en un video que compartió en su cuenta de Instagram donde cuenta con poco más de un millón de seguidores.

“Quiero decirles que, por esta ocasión, no compren nada porque no voy a recibir nada, porque por medio de protocolo y contrato me tengo que cuidar para poder continuar con la gira de Latinoamérica”, añadió la intérprete de “Simplemente amigos”, “Quién como tú” y “Cosas del amor”, entre otras.

La sinaloense también dijo que era su deber avisarles a todos sus fans, pues lamenta tener que rechazar sus regalos. “Yo le pido por favor que no gasten, que no voy a poder recibir absolutamente nada, y me da mucha pena no poder si quiera tomarme fotografías, pero saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño y con todo el esfuerzo que amerita la gira y por ese amor que les tengo y lo tengo que avisar así que espero me comprendan y que sientan que de todas formas llevo todo el amor para ustedes”, recalcó.

¿Cómo lo tomaron los fans de Ana Gabriel? Tal parece que la amable explicación de la cantante mexicana no cayó muy bien entre sus fans que se pronunciaron al respecto.

“Creo que siempre te ha costado convivir con el público, pero tus canciones te hacen grande y con eso basta”, “¿Y el dinero que le van a pagar por concierto si lo puede recibir?”, “Cuando están comenzando sus carreras aceptan todo, pero cuando son famosas nada aceptan, la fama se la deben al público que es fiel a su música y no pueden regalar ni una foto a un fanático. Qué irónica es la vida”, “No sé por qué no se puede tomar fotos con sus fans, hoy en día muchos cantantes se toman fotos con sus fans, ella dice que ya no se puede, ya el COVID pasó no sé por qué ocurre esto, será que alguien le prohíbe que se tome fotos, imagínense eso entonces, si uno quiere abrazo mucho menos… Los artistas se deben a nosotros los fans; sin nosotros no son nada ni tampoco se harán millones”.