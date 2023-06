Esta es la razón por la que comparan a Jungkook de BTS con Peso Pluma.

BTS es una de las agrupaciones más queridas del género K-Pop, esto gracias a la personalidad de sus integrantes, entre ellos Jungkook, quien es uno de los más queridos en Corea y el mundo entero; sin embargo, recientemente ha sido comparado con Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma.

La canciones de Jungkook se han posicionado en lo más alto de los charts y es probable que haga su debut como solista a finales de este año, pues junto a V de BTS serán los últimos en realizar su servicio militar.

Jungkook ha estado trabajando en un álbum como solista, no obstante, lo dejó en pausa debido a que no quedó satisfecho con el resultado, pero luego lo retomó e incluso asistió al festival Coachella donde presumió su nuevo look, motivo por el que ha sido comparado con el cantante de corridos tumbados.

¿Otros integrantes de BTS han sido comparados con otros artistas? Anteriormente, V de BTS fue comparado ni más ni menos que con dos monstruos de la música en español, Pedro Infante y Luis Miguel, gracias a su voz y estilo para vestir. Ahora tocó el turno de Jungkook, quien ha sido comparado con el intérprete de “La bebé”, “AMG”, “Ella baila sola”, entre muchas otras.

¿Por qué lo comparan con Peso Pluma?

Como mencionamos anteriormente, Jungkook ha sido comparado con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante de corridos tumbados. Incluso hay quienes ya lo llaman el Peso Pluma Coreano, ya que tienen el mismo corte de cabello, además de que ambos están tatuados y son muy populares a su corta edad.

Peso Pluma tiene 23 años, mientras que el integrante de BTS tiene 25, pero ambos ya han probado las mieles del éxito y de la fama. Sin embargo, ambos traen el corte de cabello conocido como “mullet”, por lo que algunas de sus fans han utilizado la Inteligencia Artificial para crear covers del cantante de corridos tumbados con la voz del coreano.

jungkook y peso pluma siendo sólo dos morritos exitosos, tatuados y con el mismo corte de cabello pic.twitter.com/XqCQ79oimU — ˚ʚ♡ɞ˚ (@epiphanysjk) April 16, 2023

¿Qué es un mullet?

Este corte se caracteriza por llevar la parte de adelante corta, tanto el flequillo como los lados, y la parte de atrás más larga, cubriendo la nuca. Es decir, juega con dos extensiones dispares. Existen teorías que aseguran que la gran esfinge egipcia es la que originó el corte, mientras que otros dicen que surgió a raíz de que los pescadores de mojúles o lisas, quienes empezaron a llevar el cabello largo en la parte posterior para mantener el cuello abrigado.

¿Cómo pedir el mullet de Peso Pluma?

Si quieres hacerte el corte de Peso Pluma, únicamente deberás acudir con tu barbero de confianza y decirle que quieres hacerte un mullet; un flequillo recto al frente y un recto por la parte de atrás a la altura de la nuca. Es preciso mencionar que este corte no le va bien a todo el mundo, sino únicamente a personas con el rostro ovalado o redondo.