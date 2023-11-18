¿Por qué cuando comes te da sueño? Esta es la razón.

¿Has escuchado la expresión “mal del puerco”? Muy probablemente sí, ya que se trata de algo que decimos a menudo en nuestro país. Sin embargo, el cansancio que has sentido luego de comer tiene una explicación razonable y científica. En los siguientes párrafos te explicamos por qué cuando comes te da sueño.

Si bien, la respuesta a por qué cuando comes te da sueño está normalmente relacionada con la ingesta de la comida. De acuerdo con Santiago Plano, quien es doctor en Ciencias Básicas y Aplicadas de Argentina, existen más factores como los ritmos circadianos.

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Para ilustrar, los ritmos circadianos son los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas con altos y bajos niveles de intensidad. En este sentido, la hora más baja de este reloj biológico se llama nadir.

Sin embargo, el efecto de que cuando comes te da sueño tiene lugar durante un momento de coincidencia entre el consumo de alimentos y la etapa nadir. De hecho, su nombre es postpandral y se caracteriza por una sensación de pesadez, confusión y falta de concentración.

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Más causas que provocan sueño después de comer

Al final, responder la pregunta de por qué cuando comes te da sueño no se aleja demasiado de la ingesta de alimentos. Dicho de otro modo, el resto de los factores que influyen son el proceso de digestión y los jugos gástricos. Y es que, es un proceso que requiere de mucha energía, especialmente si has consumido alimentos ricos en grasas o carbohidratos.

De manera semejante, los cambios hormonales juegan un papel durante el efecto de que cuando comes te da sueño, ya que son más intensos luego de una comida rica en hidratos de carbono y azúcares porque fomenta un incremento en la producción y liberación de insulina.

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