¿Cuánto cuesta el trasplante de hígado en México que Daniel Bisogno necesita?

Nuestro querido Daniel Bisogno cada vez se encuentra mejor de salud, así lo reveló hace un par de días cuando regresó Ventaneando; sin embargo, también mencionó que se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante de hígado.

Daniel Bisogno explica por qué está en lista de espera para un trasplante de hígado

Daniel Bigosno explicó que “lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta pulmones y todo el cuerpo. Entonces, cuando yo llego al hospital me empiezan a estudiar y a ver cómo está la cosa. Estaba completamente invadido de esta infección tremenda y yo tenía 3 litros de pus”.

Programa del 23 de abril 2024 | Daniel Bisogno regresó al foro [VIDEO] Nos visitó Juan Manuel Bernal para platicarnos todos los detalles sobre la obra de teatro ‘Madres e Hijos’.

“Me abrieron con laparoscopia, me enjuagaron el pulmón y todo lo que he vivido en estos meses ha sido culpa del hígado… a raíz de tener hígado graso y que bajé de peso y todo esto”, añadió Daniel Bisogno.

Te puede interesar: “Todavía hay Daniel Bisogno para rato”, asegura el conductor de Ventaneando y habla de su recuperación

¿Por qué Daniel Bisogno necesita un trasplante de hígado?

Daniel Bisogno aseguró que necesita un trasplante de hígado porque su órgano está mal. “Cuando se percatan que el hígado está peor es cuando entran con la vesícula, sacan una biopsia y se dan cuenta. Siempre dicen que el hígado se regenera, llega un momento que no y se hace chiquito. Empieza a no funcionar y eso es lo que me pasó a mí”.

¿Cómo funciona la lista de espera para recibir un trasplante? De acuerdo con nuestro querido conductor, ocupa el segundo lugar en un hospital para recibir un trasplante de hígado porque antes de él hay una joven que lo necesita con mayor urgencia.





“Yo estoy esperando paciente. Lo que pasa es que en este proceso entregas todos los papeles y ya luego deciden si eres candidato o no. Ya estoy en la lista y solamente hay una chava delante de mí en esta lista (...) El problema con esta chiquita es que a ella no le caben los hígados de cualquier donador, además mi tipo de sangre es de las más comunes”, añadió.

Te puede interesar: Pati Chapoy desmiente salida de Daniel Bisogno de Ventaneando

La lista de trasplante de hígado funciona de la siguiente manera: cada vez que se dispone de un órgano de un donante fallecido se informa al sistema de salud público y privado, y de ese modo puede asignársele un órgano a una de las personas que se encuentran en lista de espera.

Según el USCSF (Transplant Surgery) en Estados Unidos anualmente hay 18 mil pacientes en lista de espera y la tendencia va la alza; sin embargo, del total únicamente 6 mil pueden recibir el órgano. En tanto que el registro Nacional de Trasplantes, reportó que en México al menos 239 personas esperaban recibir un hígado en 2023.