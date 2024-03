“Todavía hay Daniel Bisogno para rato”, asegura el conductor de Ventaneando y habla de su recuperación

Este viernes 22 de marzo el foro de Ventaneando se vistió de plácemes y manteles largos, ya que nos enlazamos con nuestro querido amigo y conductor Daniel Bisogno, quien nos reveló cómo se encuentra de salud.

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre su estado de salud? “Se les extraña con todo el corazón”, inició diciendo nuestro querido Daniel Bisogno, quien además señaló que “estoy muy bien Pati, la verdad es que hay una gran mejoría, ya estoy aquí en la casa”.

“Ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo. La única verdad que es la que da Ventaneando y afortunadamente logré salir del hospital. Estamos aquí en la casa prácticamente con un 85% de la movilidad porque estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado, entonces no se movió el cuerpo durante esos días, 19 días”, recalcó.

Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando para informar sobre su salud [VIDEO] Daniel Bisogno destacó que la terapia que está tomando le ha ayudado después de haber permanecido por un mes hospitalizado.

“A partir de ahí la movilidad se puso difícil, ya con las terapias que estoy tomando diario y todo el día me tomo 2 o 3 para avanzar rápido”, agregó.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

Nuestro amigo y conductor sentenció que estuvo internado en un hospital por una infección pulmonar, misma que “abarcó hasta el pulmón y, al final de cuentas, todo se controló y se superó y ahorita pues estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy. No sabe usted cuántos estudios me han hecho, no hay número, pero hasta horita todo está bien”, dijo nuestro querido “Muñeco”.

Daniel Bisogno bromeó sobre sus ingresos al hospital

Daniel Bisogno también dejó en claro que está fuera de peligro y recalcó que su infección empezó en el estómago, se expandió al tórax y el pulmón, por lo que estuvo varios días con tratamiento fuerte.

Fiel a su sentido del humor, Daniel Bisogno bromeó sobre el estado de su casa y declaró que “no sé qué está peor o dónde hago más corajes, pero ya estamos aquí en la casa viviendo como en una comuna hippie”.

“Ha sido una muestra de cariño de mi familia, a la cual agradezco profundamente”, añadió y dijo estar casi listo para irse con su hija a jugar futbol.

“Ha sido difícil porque tuve más ingresos que Doña Silvia Pinal el año pasado”, bromeó y dijo que “tengo más portadas que Ninel Conde, más ingresos al hospital que Doña Silvia Pinal, no cualquiera”.

¿Cuándo regresa Daniel Bisogno a Ventaneando?

Daniel Bisogno también le agradeció a todo el público y compañeros de Ventaneando y TV Azteca, quienes han estado muy pendientes de su salud.

“Vamos a salir, estamos saliendo de esta y tienen Bisogno para rato, así que no inventen por ahí. Aquí estoy y estamos muy bien”, añadió y dejó entrever que ya quiere volver a esta su casa, Ventaneando.

