¿Por qué Escorpio no es una buena pareja?

¿Quién dijo que el amor es fácil? Si bien, hay signos del zodiaco que se pueden defender mejor en esta área y poseen las habilidades sociales para salir bien librados. Existen otros que muestran más dificultades por sus características e intensas emociones. Por supuesto, hablamos de los representados por el alacrán. Y es que, hay quienes afirman que Escorpio no es una buena pareja.

Es verdad que con Escorpio no todo es malo, pero varios de sus rasgos pueden ser un verdadero desafío en sus relaciones románticas. Por ejemplo, consideran que Escorpio no es una buena pareja por su intensidad emocional y por su tendencia a caer en los extremos.

¿Quieres conseguir pareja? Nuestra Bruja Zulema te tiene un ritual

Te puede interesar: Estos signos recibirán un jugoso aguinaldo en noviembre

Motivos por los que Escorpio no es una buena pareja

En particular, la astrología señala que Escorpio no es una buena pareja por los siguientes patrones:



Rencorosos: Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio tienden a guardarse las cosas y son muy rencorosas, lo que con el tiempo los lleva a estar en conflictos y malos entendidos.

Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio tienden a guardarse las cosas y son muy rencorosas, lo que con el tiempo los lleva a estar en conflictos y malos entendidos. Infieles: Del mismo modo, quienes consideran que Escorpio no es una buena pareja lo hacen por su tendencia a la infidelidad. Y es que, su propia naturaleza rencorosa muchas veces los lleva a ser infieles por venganza cuando se sienten traicionados o heridos.

Del mismo modo, quienes consideran que Escorpio no es una buena pareja lo hacen por su tendencia a la infidelidad. Y es que, su propia naturaleza rencorosa muchas veces los lleva a ser infieles por venganza cuando se sienten traicionados o heridos. Posesivos: También, los Escorpio pueden mostrarse celosos y posesivos. Una característica que puede frustrar y hacer sentir mal a sus parejas.

También, los Escorpio pueden mostrarse celosos y posesivos. Una característica que puede frustrar y hacer sentir mal a sus parejas. Cambiantes: Desde la perspectiva de otros, Escorpio no es una buena pareja por sus cambios de humor repentinos y conflictivos. Y es que, son muy temperamentales.

Desde la perspectiva de otros, Escorpio no es una buena pareja por sus cambios de humor repentinos y conflictivos. Y es que, son muy temperamentales. Aislamiento: Por último, Escorpio no es una buena pareja debido al patrón de aislamiento que tiene. Especialmente, esto ocurre cuando experimenta emociones intensas y prefiere procesar sus sentimientos en privado. No obstante, puede ser muy confuso y doloroso para su pareja.

¿Cuáles son los rasgos positivos de Escorpio?

A pesar de los patrones que indican que Escorpio no es una buena pareja, los nacidos bajo este signo de agua, entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, son muy carismáticos y tienen madera de líder.

De este modo, suelen ser muy atractivos para otros signos del zodiaco; ya que, son apasionados, imaginativos, leales e intuitivos. Así mismo, son de carácter firme y valientes, con una fuerza de voluntad admirable.

Te puede interesar: Este signo es el más dramático en una relación amorosa