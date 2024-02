¿Por qué debes cerrar la tapa del inodoro al bajarle? Aquí la razón

Cada uno de nosotros tiene sus manías y hábitos cuando se trata de mantener limpio nuestro hogar, pero hay uno en particular que todos deberíamos adoptar de inmediato: cerrar la tapa del inodoro antes de bajarle. ¿Por qué? Puede que estés sorprendido de descubrir que existe un fenómeno oculto que podría cambiar tu perspectiva sobre la higiene del baño.

¿Por qué debes cerrar la tapa del inodoro al bajarle?

Se le conoce como la “nube de aerosol del inodoro” o el “efecto de pluma de inodoro” y es algo que sucede en cada descarga que das sin la tapa cerrada. Imagina este escenario: bajas la palanca del inodoro, el agua desciende violentamente y en ese proceso, se forma una nube invisible de partículas microscópicas. ¿Lo peor? Esta nube puede contener bacterias y virus.

Ahora, no queremos asustarte innecesariamente, pero la idea de que tu baño podría estar lleno de una neblina invisible de microorganismos no es precisamente reconfortante. Esta nube, después de todo, puede permanecer suspendida en el aire durante un período de tiempo y no es difícil imaginar dónde podría acabar: en las superficies de tu baño, desde la encimera hasta el lavabo, incluso en tus cepillos de dientes.

¿Cuál es la importancia de cerrar la tapa del baño?

Pero aquí está el truco: cerrar la tapa del inodoro antes de bajarle y mantenerla así posteriormente puede ser la solución a este problema insospechado. Al hacerlo, estás evitando que esa nube de aerosol se escape y se disperse por tu baño, lo que significa que menos bacterias y virus se depositarán en las superficies cercanas.

Cabe destaca que, la importancia de esta simple práctica se vuelve aún más evidente en tiempos de enfermedades infecciosas, como la gastroenteritis o el actual repunte de COVID-19. La propagación de virus, así como de bacterias a través de las heces es una realidad que no podemos ignorar y cerrar la tapa del inodoro se convierte en una medida adicional para proteger nuestra salud.