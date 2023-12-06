¿Por qué no debes usar bicarbonato para quitar el sarro de los dientes?

El bicarbonato de sodio es un producto económico y fácil de conseguir. Sin embargo, sus propiedades le permiten ser un constante en la limpieza del hogar, en la preparación de platillos y hasta para contrarrestar los síntomas de malestar estomacal y de garganta. Incluso, hay personas que lo utilizan para lavar sus dientes aunque según los expertos, hacerlo tiene consecuencias. A continuación, explicamos por qué no usar bicarbonato para quitar el sarro de los dientes.

De acuerdo con portales especializados como Mayo Clinic, los almidones y los azúcares de la comida interactúan con las bacterias de la boca para dar lugar a la placa dental. Pero esta puede endurecerse bajo la línea de la encía y transformarse en el sarro que es mucho más difícil de quitar.

Te contamos todo lo que necesitas saber de los trastornos alimentarios

Te puede interesar: ¿Por qué no te debes enjuagar los dientes después de cepillarlos?

A menudo suelen recomendar el bicarbonato de sodio para la posible eliminación del sarro dental. No obstante, empleado en exceso puede causar daño en los dientes porque se trata de un producto muy agresivo para esta zona. Además, como ya decíamos, quitar el sarro de los dientes no es tan sencillo.

Así, lo mejor es no usar bicarbonato para quitar el sarro de los dientes porque en grandes cantidades “puede llegar a dañar el esmalte”, señalan los especialistas en odontología. De igual manera, “el cepillado vigoroso con bicarbonato de sodio puede producir que las encías terminen inflamándose, sangre o duelan”, puntualizan.

¿Cuántas veces es recomendable aplicar bicarbonato en tus dientes?

Si ya sabes por qué no usar bicarbonato para quitar el sarro de los dientes y de todos modos quieres intentarlo, en realidad es muy sencillo, basta con aplicar un poco de bicarbonato sobre el cepillo y cepillar los dientes. Aunque eso sí, lo recomendable es realizarlo máximo una vez al mes.

¿Cómo prevenir la aparición del sarro en tus dientes?

Considerando que el sarro dental es muy difícil de combatir y que lo mejor es no usar bicarbonato para quitar el sarro de los dientes, entonces no hay más remedio que prevenirlo. Para ello puedes recurrir a otros productos y una serie de medidas, según los especialistas estadounidenses.

Por ejemplo, una pasta dental con fluoruro y cepillarte dos veces al día con ella ayuda en la prevención de la placa y sarro de los dientes. Así mismo, limpiar entre tus dientes diariamente con hilo dental, limitar los alimentos con azúcar entre comidas y no fumar ni masticar tabaco.

Te puede interesar: ¿Cómo eliminar el sarro de los dientes con bicarbonato y aloe vera? Estos son los pasos