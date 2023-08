Cuando se hacen presentes las bajas temperaturas, se recurren a todo tipo de soluciones para aliviar el frío. Es algo lógico, pues de manera innata te surge hacerle frente a esa situación. Ahora bien, en esta ocasión te diremos por qué no debes dormir con la calefacción prendida en época de frío.

Lo primero que debemos decir, es que si hace demasiado calor en la habitación el cuerpo no estará a la temperatura adecuada, por lo que no dormirás bien y te despertarás varias veces por la noche.

Dolor por crecimiento en niños, ¿por qué sucede y cómo aliviarlo?

Te puede interesar: ¿Cuáles son los trastornos del sueño y sus impactos en tu salud?

Además, el cambio repentino de temperatura, también es perjudicial para la salud, ya que una vez que salgas de tu cuarto pasarás del calor al frío en menos de un segundo.

¿Por qué no debes dormir con la calefacción prendida en época de frío?

La solución pasa por abrigarse más para producir tu propio calor. Por ello, se aconseja dormir con una manta o con calcetines para mantener mejor una temperatura cálida, ya que abusar de la calefacción puede además resecar el ambiente.

El beneficio de esto, pasa porque la piel está menos hidratada y se descame sino que también, hace que te sientas más cansado y te cueste más despejarte. Además, la sequedad del ambiente puede causarte una infección respiratoria e incluso conjuntivitis.

También te puede interesar: ¿Cuántas horas debes dormir para tener una buena salud?

Ahora bien, si esto no ha funcionado, entonces enciende la calefacción, pero por favor considera que es apropiado que la temperatura no supere los 23 grados. Ten en cuenta que debes controlar la humedad en todo momento para que el ambiente no esté seco. Para ello, puedes usar un humidificador y claro, no olvides ventilar la habitación por la mañana para renovar el aire de tu habitación.