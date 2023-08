¿Por qué no debes pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito se han convertido en una buena opción para que las personas puedan solventar una compra, o ayudarlos en un mal momento económico; sin embargo, cuando los gastos rebasan los ingresos, los problemas se hacen presentes.

Cuando llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y el monto a pagar sobrepasa nuestros ingresos, solemos recurrir a los montos mínimos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace algunas recomendaciones a los usuarios, para evitar problemas y mantener sanas sus finanzas.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los errores más comunes al utilizar tu tarjeta de crédito?

¿Por qué no debes pagar solo el mínimo en tu tarjeta de crédito?

Para quienes se cuestionan, qué son los pagos mínimos, se refieren a un porcentaje del total de la deuda a pagar de tu tarjeta de credito.

Es decir que, una vez que se realice este pago, logras que tu tarjeta no quede inhabilitada y que no se te cobren los intereses moratorios, pero sí se seguirán acumulando los ordinarios y las comisiones del banco por el saldo que no se cubrió.

También te puede interesar: ¿El banco me puede embargar por una deuda en mi tarjeta de crédito?

Lo más recomendable, es pagar el monto para no generar ningún tipo de interés en tu tarjeta, aunque en casos de emergencia, donde solo puedes aportar el mínimo a tu deuda, debes seguir los siguientes consejos que da la Profeco: