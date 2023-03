¿Por qué no puedo dormir en las noches?

Son muchas las personas que han pasado por una situación de este tipo y para quienes la han pasado, incluido quién escribe estas líneas, puede tornarse una situación frustrante. Es claro que si se extiende, las cosas se hacen más difíciles, por ello te decimos a qué se debe que no puedas dormir en las noches.

Lo primero que te diremos es que si estas lidiando con este hecho, padeces insomnio. El mismo puede deberse al estrés o a tener horarios muy cambiados que llevan a que no puedas conciliar el sueño en la noche como normalmente debería suceder. Ahora bien, lo bueno es que esto tiene una solución.

¿Por qué una persona no puede dormir en las noches?

Una explicación de ello puede ser que no relajas tu cuerpo. Para esto la práctica del yoga como de la relajación muscular progresiva pueden aliviar tensiones y ayudar a que los músculos tensos se relajen. No tener relojes a la vista en tu habitación puede ser una muy buena ayuda. En este aspecto la explicación pasa por algo sencillo: no ayuda a que nos saquemos el estrés de encima.

Otra buena herramienta puede ser el adoptar una rutina relajante a la hora de acostarte. Para esto bebe una taza de té sin cafeína, toma una ducha caliente o escucha música suave. Evita el uso prolongado de dispositivos electrónicos con pantalla, como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y libros electrónicos antes de acostarte.

Y finalmente, también evitar fumar, el realizar ejercicio, la no ingesta de cafeína al menos 1 hora antes de caer en el sueño como la limitación del consumo de alcohol pueden ser de mucha ayuda. Estos son buenos métodos para conciliarse con el hábito del descanso.