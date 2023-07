¿Por qué los perros no se reconocen frente al espejo?

¿Alguna vez has puesto a tu fiel amigo peludo frente a un espejo, esperando ver la reacción al reconocerse a sí mismo? Si es así, probablemente te has dado cuenta de que los perros no parecen mostrar interés o reconocimiento alguno cuando se enfrentan a su propia imagen reflejada, incluso algunos comienzan a ladrarse como si fuera otro.

Esta fascinante observación ha llevado a científicos y amantes de los canes a preguntarse: ¿por qué los perros no se reconocen en el espejo?

¿Los perros se puede reconocer a través del espejo?

Es innegable que los perros son animales inteligentes y empáticos que pueden establecer fuertes vínculos con los seres humanos. Sin embargo, su capacidad para reconocerse a sí mismos en un espejo parece estar fuera de su alcance.

A diferencia de los humanos y algunos otros animales, como los primates, elefantes y delfines, los caninos no parecen reaccionar ante su propio reflejo. Entonces, ¿por qué ocurre esto?

¿Por qué los perros no se pueden reconocer frente al espejo?

La habilidad de reconocerse en un espejo está vinculada al sentido de la identidad y la autoconciencia. Esta capacidad cognitiva se pone a prueba mediante el “Test del Espejo”, desarrollado por el psicólogo Gordon Gallup Jr.

En este experimento, se marca una pequeña mancha en la cara del animal, una que no puede ser vista sin la ayuda del espejo. Si el animal se mira al espejo y toca la marca en su propia cara, esto sugiere que es consciente de sí mismo y puede reconocerse en la imagen reflejada. Sin embargo, para tu mascota, la imagen del espejo es simplemente otro perro detrás de un vidrio.

Entonces, ¿por qué los perros no se reconocen en el espejo? La respuesta a este misterio puede estar vinculada a su evolución y naturaleza social. A diferencia de los humanos, que somos criaturas altamente visuales, los canes confían principalmente en el olfato para interpretar el mundo que les rodea. Por lo tanto, al estar frente al espejo, como no hay olor presente, su reacción inicial suele ser de agresividad, ladrando para ver si asusta al “intruso”.

