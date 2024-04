¡Esta fue la causa real de la separación de CD9!

Alonso Villalpando, Alan Navarro, Bryan Mouque, Jos Canela, y Freddy Leyva crearon en 2013 a CD9, una de las bandas de pop más exitosas de todos los tiempos, logrando miles de éxitos musicales, conciertos y giras dentro y fuera de México. Estuvieron juntos por más de 7 años, pero en el 2019 todo empezó a cambiar para ellos, pues tenían sueños diferentes que seguir.

¿Por qué CD9 se separó?

Fue en 2019 cuando todo empezó a paralizarse, no solamente para CD9, sino para todos, pues se dio a conocer que el Coronavirus estaba en crecimiento, por lo que no fue sorpresa para muchos que la banda no estuviera tan activa en sus cuentas. Todo cambió en 2021, pues la banda regresó a redes sociales con un importante comunicado, pero no como sus fans esperaban, ya que dieron la noticia de que la banda se separaba y además agradecieron a su público por todo el amor y apoyo que siempre les brindaron.

Disfrutamos de un memorable viaje juntos y no hay palabras suficientes para expresar y agradecer que fueran nuestras/os compañeras/os de viaje en esta loca aventura. Queremos agradecer a todos y cada uno de las/os coders por toda su entrega, su pasión, su paciencia y sobre todo por su infinita comprensión.

Los Coders estaban más que consternados por la noticia, ya que sabían que un integrante de CD9 había abandonado el grupo, pero no pensaron que la situación los llevaría a desintegrarse, ya que pasaron mucho tiempo sin dar una sola noticia. En ese mismo comunicado argumentaron que cada integrante iba a seguir en sus proyectos personales y para ello necesitaban un descanso del proyecto CD9, por lo que dejaron una posible esperanza de volver a reunirse como grupo.

¿Jos Canela tuvo que ver con la separación de CD9?

Jos Canela decidió abandonar la boyband CD9 en el 2019, razón por la que miles de fanáticos argumentaban que se había desintegrado la banda, pero no fue así. Después del anuncio de que Jos dejaba la banda, él pensó que sus compañeros continuarían con el proyecto, pero fue tiempo después que él se enteró de que la CD9 se iba a desintegrar, puesto que Canela declaró:

Yo me salí en un punto increíble del grupo, acabábamos de tener una fecha en el Auditorio Nacional. Lo platiqué con todos y en su momento me apoyaron. Sabían que era lo que quería, lo que me haría feliz y me daría tranquilidad mental.

Dejando en claro que él no había terminado en enemistades con el resto del equipo, sino que fue todo lo contrario, lo apoyaron con la decisión que él tenía de ser vocalista.

CD9 volvió con dos conciertos en la Arena Ciudad de México

CD9 dio a conocer que estarán juntos de nuevo, tal vez no como los coders esperaban, pero están de vuelta para dos conciertos de despedida después de 6 años sin pisar un escenario. Por medio de sus redes sociales, la boyband anunció que darán dos conciertos de despedida en la Arena Ciudad de México y los boletos ya salieron a la venta desde el 15 de abril, aunque los fanáticos de la banda les han exigido que hagan una gira por Latinoamérica. Su concierto de despedida, que lleva por nombre “THE LAST PARTY” tendrá dos fechas, el 19 de julio y el 30 de agosto.

CD9 anuncia una tercera fecha en la Arena Ciudad de México

Los y las coders han enloquecido por el concierto de despedida de CD9, por lo cual la banda obtuvo Sold Out en sus primeras dos fechas para “The Last Party”, así que hoy la boyband decidió anunciar una tercera fecha en el mismo recinto. A través de redes sociales CD9 dio a conocer que darán su tercer concierto el próximo de 29 de agosto y si eres súper fanático de la banda, tienes que saber que la preventa de boletos empezó hoy 18 de abril.

