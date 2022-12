¿Por qué terminaron y cancelaron su boda Irina Baeva y Gabriel Soto?

Una de las parejas que más han dado de qué hablar en el presente año, es la conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva, pues mucho se ha especulado sobre que la rusa y el mexicano ya no están juntos, incluso que el actor ya sacó sus cosas del departamento de la actriz.

Rosalba Ortiz, mamá de la actriz Geraldine Bazán, juega “Verdad o Mentira”.

Bien dicen que lo que mal empieza mal termina y no nos referimos a que la pareja haya terminado en malos términos ni mucho menos, sino porque su relación comenzó cuando Gabriel Soto todavía estaba con Geraldine Bazán, con quien procreó a dos hijas.

¿Por qué terminaron Gabriel Soto e Irina Baeva? Hace algunos días, Irina negó que Gabriel Soto y ella hubieran terminado; sin embargo, una fuente se comunicó a Venga La Alegría y aseguró conocer la verdadera historia entre la pareja.

Según la fuente, Soto y Baeva terminaron hace cuatro meses a raíz de que el actor comenzó a desconfiar de la rusa, ya que descubrió conversaciones de ella con su ex Emmanuel Palomares y con el actor que conoció en Nueva York, Britt George.

La versión de una infidelidad por parte de la rusa comenzó a sonar a pesar de que la pareja ya estaba comprometida y tenía planes de boda. Pero su distanciamiento también se debió por el poco interés que mostró la actriz en acercarse más a las hijas de su novio. Estos habrían sido los detonantes que le pusieron fin a su relación.

¿Ya no viven juntos?

Como mencionamos anteriormente, la pareja habría dado por terminada su relación, por lo cual dejaron de vivir juntos en el departamento que fue su hogar, el cual se encuentra en Santa Fe, por ello, Gabriel Soto habría buscado a Geraldine Bazán para que le ayude con los tiempos que tiene con sus hijas.

¿Cuándo se hará oficial su ruptura?

De acuerdo con diversos medios, la pareja lleva meses separada, pero debido a ciertos contratos laborales no han podido revelar que su relación ya es cosa del pasado, aunque hay quienes señalan que ya no existe impedimento alguno para que el ex de Geraldine anuncie su ruptura con la rusa y a su vez, confirme su nueva relación sentimental.

De acuerdo con nuestro querido Gabo Cuevas, será hasta enero cuando Gabriel Soto emita un comunicado para confirmar su separación de Irina Baeva.

¿Con quién anda saliendo Gabriel Soto?

El periodista también comentó que el actor ya comenzó un romance con Sara Corrales, su compañera de telenovela, quien al parecer si ha mostrado interés por convivir con las hijas del actor.

Pero la cosa no termina ahí, pues señaló que Geraldine está de acuerdo con la nueva relación de su ex, ya que espera que sus hijas convivan con alguien que de verdad se preocupe por ellas, algo que Irina jamás hizo durante los cuatro años que tuvo de relación con Gabriel.