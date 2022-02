Esta es la historia del hombre que dio positivo 78 veces a COVID-19.

Millones de personas se han infectado de COVID-19 a lo largo de los últimos dos años. Lamentablemente el virus que ha ocasionado la pandemia ha cobrado millones de vidas en todo el mundo.

Al principio de la pandemia se pensaba que una vez que te infectaras se creaban anticuerpos y ya no te volvías a infectar, pero ahora sabemos que las personas pueden dar positivo en dos o más ocasiones.

Te puede interesar: COVID 19: ¿Cómo actualizar tu certificado de vacunación tras tercera dosis?

No obstante, una historia que se ha robado la atención de todo el mundo, es la de un hombre que ha dado positivo a COVID-19 en 78 veces.

¿Cuál es la historia del hombre que ha dado positivo 78 veces a COVID-19?

El hombre originario de Estambul, Turquía, se encuentra enfermó de leucemia y ha solicitado ayuda al gobierno de su país, pues asegura que ha estado en aislamiento total durante más de 14 meses.





Para su mala suerte ha dado positivo a COVID-19 en 78 veces. Su caso es único en el mundo hasta el momento, por lo que la historia de Muzaffer Kayasan ha llamado la atención de los expertos, pues no ha logrado dar negativo a las pruebas.

Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia; entonces me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil

Tener que mantenerse en aislamiento ha cambiado su vida, pues no puede recuperar su vida laboral, familiar y social. No obstante, tras 14 meses ha encontrado la forma de que su familia lo visite, aunque no puedan hacer contacto.

También te puede interesar: ¿Qué alimentos te ayudan a recuperarte del COVID-19?

"İstanbul'da yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan isimli vatandaşın 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı. Kayasan, 2020 Kasım ayından beri karantinada yaşıyor."

Demek ki neymiş? Pcr testi ölümcül (!) Covid virüsünü değil her türlü genetik materyali-patojeni tespit ediyormuş. pic.twitter.com/seaKG64qPA — Nesrin Durgut (@NesrinDurgut) February 4, 2022

Su vida ha cambiado de forma radical, pues su estado de ánimo y salud se han visto afectadas, por la misma razón no ha tenido la oportunidad de vacunarse, por lo que hace un llamado a todas las personas a vacunarse y cuidar la vida de los demás.