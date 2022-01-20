Este año 2022 no ha tenido un gran comienzo, pues durante estas semanas se ha visto un fuerte incremento en el número de contagios por Ómicron, pero también hemos visto una gran alza en algunos alimentos, tal es el caso del limón, el cual sorprendió a millones de mexicanos, pues su precio ha marcado historia.

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El elevado precio del limón en México

El Consejo Nacional de Productores de Limón, reportó que el aumento está siendo ocasionado por el incremento en el precio de fertilizantes de casi 700 por ciento, aunque otros temas que han compliado la situación es la falta de combustibles.

Por su parte, Óscar Ávalos Verdugo, integrante del Consejo, mencionó que han tenido una baja en la producción de limón, pero este se debe a la temporada de invierno.

También, señaló que en 2022 el precio para el productor de limón alcanzó precios nunca antes visto que van de entre los 35 a los 40 pesos.

El precio del limón en gran parte del país se encuentra entre los 60 y 80 pesos el kilo, lo que representa un duro golpe para las finanzas de las familinas mexicanas.

Se reveló que en años pasados, los productores de limón de todo México tenían la costumbre de aplicar más de un fertilizante de forma anual a sus cosechas, pero debido a los altos costos lo han dejado de hacer.

Por otro lado, los productores enfrentan el problema del robo hormiga, lo que complica un poco más la crisis y afecta el precio del limón.

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Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que se espera que el precio y producción retomen el ritmo al que nos tienen acostumbrados a finales del mes de febrero.

