¿Cuál es el síntoma ‘oculto’ de Ómicron que solo el paciente puede percibir?

Cuando todo se esperaba que fuera mejorando respecto a la pandemia de Coronavirus, se ha reportado un aumento en los contagios de COVID-19 en los últimos días debido a la variante Ómicron.

Desde el primer caso, en noviembre de 2021, se han dado a conocer los diversos síntomas que provoca, lo que la hace diferente con respecto a las otras cepas.

¿Cuál es el síntoma ‘oculto’ de Ómicron?

Un síntoma es considerado ‘oculto’ cuando aparecen dolencias extrañas, es decir, cuando solamente es descrito por quien lo padece.

Por lo que uno de los registrados por Ómicron es tinnitus, un posible vínculo entre el virus y el síntoma. De hecho, el diario The Mirror informó que un estudio realizado por audiólogos de la Universidad de Manchester reportó que el 6.6 por ciento de los pacientes han desarrollado tinnitus después de la hospitalización.

Este síntoma es un problema común que afecta comúnmente a los adultos mayores, haciendo que el oído interno se inflame.

¿Qué hacer para eliminar el tinnitus?

El tinnitus no daña la salud física, solamente causa punzadas de molestia, pero puede afectar la salud mental debido al estrés, esto sucede con las personas que se contagian de coronavirus. The Mirror indica que el tinnitus desaparece en pocos días; no obstante si esto no sucede será necesario consultar a un médico.

El tinnitus es un síntoma en el que la persona puede escuchar en uno o ambos oídos sonidos parecidos a un timbre u otros ruidos que no son externos, pues solo son escuchados por ciertas personas, indicó Mayo Clinic en su sitio.

Recordemos que en estos momentos se deben de mantener las medidas para evitar que el número de contagios se siga incrementando ante el avance de la variante Ómicron en México y el resto del mundo.