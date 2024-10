¿Cuánto falta para el fin de la humanidad, según Stephen Hawking?

A lo largo de la historia, diferentes culturas y científicos han intentado predecir cuándo y cómo terminará nuestra civilización. Aunque hasta ahora ninguna predicción ha acertado, la advertencia de un renombrado científico moderno, Stephen Hawking, ha despertado gran interés y reflexión. En su opinión, nuestro tiempo en la Tierra podría estar limitado, y sus razones para esta predicción son tan impresionantes como preocupantes.

¿Stephen Hawking predijo el fin de la humanidad?

Stephen Hawking, el brillante físico teórico, planteó en diversas ocasiones sus inquietudes sobre el futuro de la humanidad. En el documental The Search for a New Earth, Hawking señaló que nuestro planeta podría volverse inhabitable para el año 2600. Advirtió que el cambio climático , el calentamiento global y el crecimiento descontrolado de la población son factores que, de no controlarse, nos llevarán a enfrentar graves problemas. Hawking llegó a describir la Tierra futura como “una gigantesca bola de fuego”, una imagen que refuerza la urgencia de sus palabras.

Para él, la solución era clara: la humanidad debería buscar la colonización de otros planetas si espera sobrevivir. En sus últimos años, dedicó gran parte de su tiempo a estudiar alternativas y fomentar la exploración espacial como una vía para asegurar el futuro de nuestra especie.

¿Qué dijo la NASA sobre las advertencias de Stephen Hawking?

Ahora bien, la NASA, aunque no ha dado una fecha específica para el posible fin de la Tierra, ha apoyado en varios puntos las preocupaciones de Hawking. Según la agencia espacial, si no moderamos la explotación de los recursos y no tomamos medidas contra el cambio climático, las condiciones de vida en la Tierra empeorarán dramáticamente.

Dicha institución también ha lanzado proyectos para mitigar amenazas globales, como la identificación de asteroides peligrosos y el monitoreo del cambio climático. De hecho, sus investigaciones están cada vez más enfocadas en reducir el impacto humano en el planeta y explorar opciones fuera de la Tierra.

