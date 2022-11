¿Por qué no está en VLA? Así presume Laura G su nuevo destino. (FOTOS)

¿Cómo surgió la historia de amor de Laura G y su esposo?

En exclusiva para VLA, Laura G relató en una ocasión que conoció a su esposo Nazareno Pérez gracias a Facundo: “(Lo conocí) En casa de Facundo. Él era amigo de Facundo, estaban juntos ellos, y yo estaba con otros rollos de la vida. Pero antes de conocerlo toqué fondo con mis emociones; me conocí, me amé, me aceptó, me perdón y me liberé de muchas cargas emocionales”. Después de un año de relación, Laura y Nazareno se casaron y actualmente son padres de Lucio y Lisa.