Estas son las primeras declaraciones de Daniela Romo tras la muerte de Tina Galindo

La mañana de este este martes 30 de enero de 2024, la industria del espectáculo se vistió de luto al conocerse el fallecimiento de la destacada productora de espectáculos en vivo y teatro, Tina Galindo, a la edad de 72 años. La noticia fue confirmada, señalando que su partida se debió a un paro respiratorio durante la madrugada.

Galindo, reconocida por su incansable labor desde sus inicios en la industria, recibió numerosas muestras de condolencias por parte de artistas y colegas a través de las redes sociales. No obstante, entre los nombres que resaltaron, fue el de Daniela Romo debido a la estrecha relación que ambas mantenían desde hace años.

Primeras declaraciones de Daniela Romo tras la muerte de Tina Galindo

En este sentido, en un breve encuentro con los medios, Daniela Romo rompió el silencio y compartió sus primeras impresiones sobre la dolorosa pérdida de Tina Galindo. La reconocida cantante y actriz expresó el profundo dolor que siente ante la partida de quien consideraba su compañera de vida.

Romo, visiblemente conmovida, habló sobre las valiosas enseñanzas que recibió de la productora a lo largo de su amistad y colaboración. La artista destacó que Tina Galindo permanecerá en los corazones y mentes de todos, pero especialmente en el suyo: “Es el ser que me dio el ser sin parirme, es un vacío grandísimo en mi vida, me siento muy huérfana, porque ya no tengo ni a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí”, confesó Daniela entre lágrimas.

Así mismo, la famosa cantante y actriz reveló que tuvo la oportunidad de despedirse de Tina en sus últimos momentos y expresarle su agradecimiento por todo el amor brindado a lo largo de su relación.