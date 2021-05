El príncipe Harry habló de su lado más obscuro y salvaje.

El hijo de Lady Di contó a Oprah Winfrey detalles de su juventud y su lucha por mantener su estabilidad mental tras la muerte de su madre.

El príncipe Harry habló como nunca del lado más oscuro de su vida; cómo le afectó la muerte de su mamá Lady Di y su refugió en el alcohol y la fiesta.

En la serie “The Me You Can’t See”, que ha creado junto a la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey, Harry comparte detalles de su juventud, y su lucha por mantener su estabilidad mental.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía”, indicó el hijo del príncipe Carlos.

“Poco a poco me di cuenta de que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un solo día, un viernes o un sábado, por la noche. Y estaba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo”, le confesó a Oprah.

Harry indicó que la época más feliz de su vida fueron los 10 años que estuvo en el ejército “porque no había un trato especial por ser miembro de la realeza” y pudo vivir una vida más normal alejado de todo el protocolo.

Al hablar sobre su situación mental, Harry compartió que sus problemas se intensificaron después de la muerte de su madre, la princesa Diana: “Soy una de las primeras personas en reconocer que, en primer lugar, tenía miedo, cuando fui a terapia por primera vez, miedo a perder”.

“Cuatro años de terapia para una persona que nunca pensó que alguna vez la necesitaría o haría terapia es ... eso es mucho tiempo. Yo tampoco estaba en un ambiente en el que se animara a hablar de eso. Necesitaba terapia debido al pasado, para curarse del pasado”.

Uno de los momentos más emotivos durante la entrevista, fue cuando Harry habló de su mamá: “No quiero pensar en ella, porque si pienso en ella, va a salir a relucir el hecho de que no puedo traerla de vuelta y me va a entristecer. ¿De qué sirve pensar en algo triste?. Y simplemente decidí no hablar de eso. Nadie hablaba de eso”.

El esposo de Meghan Markle aseveró que ha sufrido ataques de pánico: “Cada vez que me subía al automóvil y cada vez que veía una cámara, empezaba a sudar. Sentía como si la temperatura de mi cuerpo fuera dos o tres grados más alta que la de todos los demás en la habitación. Me convencí a mí mismo de que mi rostro estaba rojo brillante y todos podían ver cómo me sentía, pero nadie sabría por qué".

Por último, el duque de Sussex habló de su vida vertiginosa: “Ahora, en retrospectiva, mirando hacia atrás, todo es cuestión de tiempo. Hacia el final de mis 20, todo se volvió realmente agitado para mí. Hasta el punto del agotamiento, estaba viajando por todos lados” porque desde la perspectiva de su familia se planteaba así: “Necesitamos que alguien vaya allí: Nepal, Harry. Ve tú".

