Príncipe Harry revela su adolescencia llena de hongos, tequila y cocaína.

Uno de los hechos más controvertidos en este inicio de 2023 tiene que ver con la realiza, específicamente con el príncipe Harry y su libro “Spare”, donde le duque de Sussex cuenta sus memorias, mismas que ya le han dado la vuelta al mundo.

Programa del 09 septiembre 2022 | Fallece la Reina Isabel II. | Al Extremo

El libro que traducido al español se venderá como “En la sombra”, será lanzado le próximo 10 de enero, no obstante, diversos medios ya han podido tener acceso a él y las noticias al respecto no se han hecho esperar.

Desde peleas con su hermano William, a quien califica como “archienemigo”, su visión sobre la reina consorte Camila y su consumo de sustancias prohibidas cuando era apenas un adolescente, son algunas de las revelaciones que hizo el príncipe Harry.

Te puede interesar: Reina Isabel II: ¿De qué murió la monarca británica?

¿Consumió drogas el príncipe Harry? De acuerdo con Mail Online, el también duque de Sussex admitió en su libro que consumió cocaína a los 17 años, así como que él y su amigo tomaron setas de chocolate regadas con tequila en una fiesta antes de que iniciara su viaje por los alucinógenos.

El príncipe relata en sus memorias que durante su viaje enfrentó a un contenedor parlante: “Al lado del inodoro había un contendor plateado redondo, del tipo que tiene un pedal para abrir la tapa. Miré la papelera. Le devolvió la mirada. Luego se convirtió en… una cabeza”.

Pero eso no es todo, Sky New compartió un extracto de cuando el también llamado “Príncipe Fiestero” consumió cocaína.

También te puede interesar: FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO: Fallece la Reina Isabel II a los 96 años.

“Por supuesto que había estado consumiendo cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces no había consumido un poco más”, dijo el príncipe Harry.

“No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”, añadió.

¿Arrestaron al príncipe Harry?

En sus memorias, el príncipe Harry narró que una vez fue arrestado y un miembro del personal de la Casa Real lo interrogó sobre el posible uso de drogas ilegales. Esto ocurrió durante el Jubileo de Oro de la Reina en 2002 después de que un periodista le preguntó al Palacio de Buckingham sobre sus hábitos de consumo de drogas.