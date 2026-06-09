Carl Jung, psicólogo suizo: “Mirar hacia afuera es soñar; mirar hacia adentro es despertar”

La psicología es una ciencia fascinante dedicada al análisis y la comprensión del comportamiento humano, sintetiza un informe de la Universidad Latina de América. Por ello, remarca, es fundamental que su base sean los conocimientos actuales y científicos que aborden todas las dimensiones del desarrollo: biológico, social, psicológico y cognoscitivo.

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Para conseguirlo, esta disciplina se ha nutrido de diferentes estudios, teorías e investigaciones de grandes profesionales. Así, quienes bucean en la psicología descubren grandes premisas instaladas por psicólogos y psicólogas de diferentes rincones del mundo.

El legado de Carl Jung

Entre esos referentes que han nutrido a la psicología se encuentra Carl Jung, un influyente médico psiquiatra y psicólogo suizo, que es reconocido como el fundador de la psicología analítica. Cuando se hace referencia a su legado, se destaca que transformó profundamente la psicología cuando introdujo la idea de que la mente humana posee una dimensión colectiva y espiritual, y no solo pulsiones biológicas reprimidas.

Al potenciar conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individuación, el psicólogo suizo logró reconciliar la ciencia de la mente con la religión, la mitología y el arte.

Carl Jung y una frase muy vigente

Carl Jung ha dejado una gran cantidad de premisas dentro del campo de la psicología y es por eso que, en esta oportunidad, se pone de relieve una de sus frases. “Mirar hacia afuera es soñar; mirar hacia adentro es despertar” es considerada una invitación directa a dejar de buscar todas las respuestas en los estereotipos, las expectativas de los demás o las distracciones. La clave, deja ver, es comenzar a hacer un trabajo más reflexivo que es en definitiva donde podemos lograr la transformación.

Esta frase es muy potente y en la actualidad se encuentra muy vigente porque nos invita a alejarnos de la imagen que mostramos a los demás y apuntar al autoconocimiento, a lo que llevamos dentro… a nuestra verdadera esencia.