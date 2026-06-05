Albert Bandura, psicólogo canadiense: “Una vez establecida, la autoeficacia tiende a generalizarse a otras situaciones”

La psicología es la ciencia de la experiencia humana completa; estudia el comportamiento de las personas y su relación con los otros, según la Universidad Austral (Argentina). Esta definición es la que se le ofrece a los futuros profesionales para señalarles que deben estar preparados para pensar el comportamiento humano desde la perspectiva de las distintas disciplinas, y poder dar respuestas a lo que la sociedad necesite.

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Todo lo que se enseña en el mundo de la psicología tiene un sustento científico muy grande ya que han sido excelente profesionales los que desarrollaron teorías, encabezaron investigaciones y dieron forma a estudios con el foco en la mente humana.

¿Quién fue Albert Bandura?

Entre esos profesionales, en esta oportunidad, se destaca Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, reconocido por revolucionar la forma en que entendemos el aprendizaje y el comportamiento humano.

El psicólogo canadiense desarrolló la Teoría del Aprendizaje Social (luego llamada Teoría Social Cognitiva), la cual demostró que las personas no solo aprendemos por experiencia directa o mediante premios y castigos, sino también por observación e imitación del entorno, de acuerdo a fuentes bibliográficas consultadas con Gemini (Inteligencia Artificial).

Albert Bandura y una frase poderosa

Además de su enfoque en la imitación, Albert Bandura introdujo el concepto crucial de autoeficacia, definido como la confianza que tiene una persona en su propia capacidad para lograr metas específicas. Es en este punto que se destaca su frase “Una vez establecida, la autoeficacia tiende a generalizarse a otras situaciones”.

Lo que el psicólogo canadiense nos dice con esta frase es que la confianza en nuestras propias capacidades no se queda encerrada en un solo rincón de la vida; tiene un efecto dominó. La autoeficacia no es solo autoestima general (sentirse bien con uno mismo), sino la creencia específica de que tenemos la capacidad de ejecutar las acciones necesarias para lograr un resultado. Por lo tanto, cuando logras dominar una habilidad difícil en un área de tu vida, tu cerebro cambia el chip.