Carl Rogers, psicólogo estadounidense: “La única persona que no puede ser ayudada es esa que culpa a los demás”

La mente de las personas se encuentra en manos de la psicología, una de las disciplinas más importantes en el ámbito de las ciencias sociales. Su estudio abarca el comportamiento humano, tanto a nivel individual como grupal.

Noticias Durango del 26 de mayo 2026

A lo largo de la historia, la psicología se ha enriquecido con los estudios de diferentes expertos como el caso de Carl Rogers, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y, junto a Abraham Maslow, el gran pionero del enfoque humanista en psicología.

¿Por qué se destacó Carl Rogers?

Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense que transformó por completo el ámbito de la psicología y la educación al colocar a la persona, y no al problema o al terapeuta, en el centro de todo el proceso. Su enfoque humanista introdujo la idea revolucionaria de que cada individuo posee en su interior los recursos necesarios para sanar, crecer y alcanzar su máximo potencial.

#psicologiahumanista #CarlRogers #corrientespsicologicas ♬ Inspirational - neozilla @psicocuriosity Carl Rogers Uno de los principales representantes de la corriente psicológica conocida como la psicología humanista. Esta corriente surgió como una reacción contra el enfoque conductista y el psicoanálisis predominantes en su época. Rogers desarrolló la terapia centrada en el cliente (también conocida como terapia centrada en la persona), que enfatiza la importancia de la autoaceptación, la autenticidad y el crecimiento personal. Sus ideas influyeron significativamente en la psicología contemporánea, especialmente en áreas como la psicoterapia y la psicología educativa. #Psicologia

Al desplazar las dinámicas tradicionales de poder y enfocarse en la autorrealización, Carl Rogers cambió para siempre la forma en que entendemos el desarrollo humano y el florecimiento personal, de acuerdo a diferentes fuentes de información.

Carl Rogers y una frase para analizar

El legado de Carl Rogers aportó herramientas prácticas universales que hoy son indispensables en la terapia, la docencia y la comunicación interpersonal. Al respecto, se puede destacar su frase “La única persona que no puede ser ayudada es esa que culpa a los demás” con la que da en el clavo de uno de los principios fundamentales de la psicología humanista: la responsabilidad personal y la aceptación.

A través de esta premisa el psicólogo estadounidense, conocido por desarrollar la terapia centrada en la persona, sostenía que el crecimiento real solo comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera para justificar nuestro malestar y empezamos a mirar hacia adentro.

En el presente, esta frase se traduce en la cultura del desarrollo personal y el coaching como la transición del rol de víctima al de protagonista de nuestra propia vida. “En una era digital donde es fácil caer en la queja constante o culpar a los algoritmos, a la sociedad o al entorno por nuestras frustraciones, la psicología actual rescata a Rogers para recordarnos que el verdadero cambio no surge de esperar que el mundo exterior se acomode a nuestras necesidades, sino de asumir la responsabilidad afectiva y personal sobre cómo decidimos reaccionar, sanar y accionar frente a lo que nos toca vivir”, revela la IA Gemini.