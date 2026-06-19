Psicólogos coinciden: “El amor de un padre hacia su hija dará forma a su relación con los hombres durante toda su vida”

El amor de los padres desempeña un papel fundamental en el desarrollo emocional de los hijos. En el caso de las hijas, diversos especialistas coinciden en que la relación con el padre puede influir de manera significativa en la construcción de vínculos afectivos con los hombres a lo largo de la vida. Según explican psicólogos franceses de Psychologue, este impacto se debe a la complejidad y la profundidad del lazo, pues la relación padre e hija no sólo conlleva toda una serie de emociones, sino que también abarca experiencias y modelos a seguir.

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¿Por qué el amor de un padre influye en las futuras relaciones de las hijas?

De acuerdo con los expertos, el amor de un padre influirá en las futuras relaciones de sus hijas porque suele ser una de las primeras experiencias de afecto, protección y reconocimiento por parte de una figura masculina. A través de este vínculo, las niñas desarrollan mayor confianza en sí mismas, se fortalece su autoestima y aprenden o establecen ciertas expectativas sobre cómo esperan ser tratadas en sus relaciones con otras personas.

Por ello, cuando el padre brinda el debido amor, cariño y respeto, las hijas suelen crecer con mayor seguridad emocional. Bajo esta línea, es normal que durante la infancia se sienta una gran admiración por la figura paterna, especialmente si se trata de una relación sana. De ser así, el vínculo puede favorecer a relaciones afectivas más estables y basadas en la confianza durante la vida adulta.

Por el contrario, una relación conflictiva entre padre e hija puede generar dificultades para expresar sentimientos, confiar en los demás o lograr mantener relaciones equilibradas durante la adultez. Esto se debe a que la indiferencia o la falta de afecto afecta directamente la autoestima y contribuye al desarrollo de inseguridades y dificultades para establecer límites sanos. Sin embargo, con la debida ayuda y el trabajo personal para fortalecer la confianza en uno mismo, este efecto se puede revertir.

Vínculo padre e hija | Crédito: Pexels (FaustFoto)

¿Cómo sanar este tipo de heridas?

Para sanar este tipo de heridas, los psicólogos recomiendan buscar la ayuda necesaria, además de indagar en nuestra propia historia con preguntas como: “¿Qué papel jugó mi papá en la formación de mi carácter y de mi personalidad?” y “¿Cómo ha cambiado mi relación con papá con los años?”. Dicho esto, la terapia puede ser el espacio perfecto para responder a estas interrogantes.