MasterChef 24/7: las 5 esencias de cocina que conquistan en la perfumería

La cocina y la perfumería comparten mucho más que creatividad. Ambas disciplinas apelan a los sentidos, evocan recuerdos y despiertan emociones. En los últimos años, la industria de las fragancias ha encontrado en la gastronomía una fuente inagotable de inspiración, dando vida a perfumes con notas inesperadas que remiten a recetas, postres y especias de todo el mundo, como las elaboradas y utilizadas en MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7: 5 aromas de la cocina al perfume

La tendencia continúa ganando adeptos entre consumidores que buscan aromas cálidos, reconfortantes y con personalidad. Estas son cinco esencias provenientes del universo culinario que están marcando tendencia en la perfumería contemporánea.

La gastronomía ha dejado de ser exclusiva del paladar para convertirse en inspiración olfativa.

Vainilla: Considerada uno de los ingredientes más versátiles tanto en la cocina como en la perfumería, se mantiene como una de las notas más populares. Su carácter dulce, cremoso y envolvente aporta sensualidad y sofisticación, convirtiéndose en un básico de numerosas fragancias femeninas y masculinas. Café: Su intenso y característico aroma ha trascendido las cafeterías para instalarse en el universo de las fragancias. Sus notas tostadas y ligeramente amargas aportan profundidad y calidez, además de evocar momentos de confort y dinamismo. Cacao: Más allá del chocolate, el cacao ofrece matices complejos y elegantes que han seducido a reconocidas casas perfumistas. Sus acordes pueden ir desde facetas amargas y terrosas hasta perfiles más dulces y cremosos, ideales para fragancias de otoño e invierno. Canela: Es otro ingrediente culinario que ha encontrado un lugar privilegiado en la perfumería. Su aroma cálido, especiado y ligeramente picante añade intensidad y un toque exótico a numerosas composiciones, especialmente en perfumes orientales. Cítricos: Limón, naranja, bergamota y mandarina son ingredientes habituales tanto en la cocina como en la elaboración de perfumes. Estas notas aportan frescura, vitalidad y luminosidad, convirtiéndose en protagonistas de fragancias ideales para el día a día y temporadas cálidas.

La creciente influencia de la gastronomía en la perfumería demuestra que los aromas tienen la capacidad de conectar emociones, recuerdos y experiencias, como lo han mostrado los cocineros de MasterChef México 2026. Así, ingredientes presentes en la despensa cotidiana se transforman en auténticas obras olfativas capaces de conquistar mucho más que el sentido del gusto.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.