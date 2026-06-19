Qué significa que a una persona no le guste recibir halagos, según la psicología

Hay personas que tienen la particularidad de destacar las cualidades siempre de los demás por más que no lo conozcan y esto puede generar afinidad o incomodidad. Y así como están los que les encanta recibir halagos y se sienten seguros, están aquellas que no toleran este tipo de palabras. Este comportamiento tan extraño llamó la atención de la psicología que realizó una investigación y explicó el significado de que a alguien no le gusten los halagos y los motivos por los cuales puede darse.

Los halagos suelen ser expresiones de admiración, aprecio o afecto hacia las cualidades o habilidades o apariencias que puede tener una persona y que el principal objetivo es lograr que esa personase sienta valorado, querido y validado. Sin embargo, este gesto muchas veces no es del todo sincero y se realiza para lograr algún cometido. Y así como tenemos a los que les encanta sentirse halagados en todo momento, se encuentran los que detestan este tipo de palabras.

Que alguien halague a otro es algo normal y que puede suceder todos los días y es una forma de saber que alguien reconoce nuestro trabajo o que somos importantes. Sin embargo, hay quienes les genera incomodidad este tipo de gestos y cada vez que reciben palabras de aliento o halago pueden sentirse incómodos y hasta incluso tomarlos de sorpresa, por lo que la psicología explicó cuál es el significado de que alguien no le gusten los halagos.

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Que significa que a una persona le incomoden los halagos, según la psicología

De acuerdo a un estudio realizado por la psicología, el hecho de no querer recibir un halago no siempre tiene que ver con la timidez o la falta de educación y uno de los motivos principales radica en la discrepancia entre la opinión que una persona tienen de sí misma y la valoración que recibe de los demás. Además, suelen restarle importancia al comentario o intenta corregirlo.

Cuáles son las razones de no querer recibir halagos