Qué significa que a una persona no le guste recibir halagos, según la psicología
Si bien puede parecer un gesto agradable, es lo que explicaron los expertos.
Hay personas que tienen la particularidad de destacar las cualidades siempre de los demás por más que no lo conozcan y esto puede generar afinidad o incomodidad. Y así como están los que les encanta recibir halagos y se sienten seguros, están aquellas que no toleran este tipo de palabras. Este comportamiento tan extraño llamó la atención de la psicología que realizó una investigación y explicó el significado de que a alguien no le gusten los halagos y los motivos por los cuales puede darse.
Los halagos suelen ser expresiones de admiración, aprecio o afecto hacia las cualidades o habilidades o apariencias que puede tener una persona y que el principal objetivo es lograr que esa personase sienta valorado, querido y validado. Sin embargo, este gesto muchas veces no es del todo sincero y se realiza para lograr algún cometido. Y así como tenemos a los que les encanta sentirse halagados en todo momento, se encuentran los que detestan este tipo de palabras.
Que alguien halague a otro es algo normal y que puede suceder todos los días y es una forma de saber que alguien reconoce nuestro trabajo o que somos importantes. Sin embargo, hay quienes les genera incomodidad este tipo de gestos y cada vez que reciben palabras de aliento o halago pueden sentirse incómodos y hasta incluso tomarlos de sorpresa, por lo que la psicología explicó cuál es el significado de que alguien no le gusten los halagos.
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Que significa que a una persona le incomoden los halagos, según la psicología
@ainhowins ¿Por qué te cuesta tanto recibir un halago? . . . #psicologia #autoestima #ciencia ♬ sonido original - Ainhowinss ll Psicología 📚
De acuerdo a un estudio realizado por la psicología, el hecho de no querer recibir un halago no siempre tiene que ver con la timidez o la falta de educación y uno de los motivos principales radica en la discrepancia entre la opinión que una persona tienen de sí misma y la valoración que recibe de los demás. Además, suelen restarle importancia al comentario o intenta corregirlo.
Cuáles son las razones de no querer recibir halagos
- Papel del autoestima: influye de manera decisiva en la capacidad de aceptar reconocimiento, y quienes rechazan un halago es que mantienen una visión más crítica de las capacidades que pueden percibir de comentarios exagerados
- Influencia de la educación: en algunos entornos culturales o familiares se fomenta la modestia al punto de que aceptar un elogio es acto de arrogancia
- Cuestión de vulnerabilidad: para quienes aceptan un halago puede implicar apertura emocional yr reconocer que algo positivo nos afecta puede hacernos sentir expuestos