3 ideas de arreglos para graduación; son elegantes, originales y perfectos para cualquier grado escolar

En México las graduaciones suelen llevarse a cabo a finales de mayo y mediados de julio, por lo que estamos en dicha época. Si no sabes que puedes regalar a tu próximo amigo o familiar aquí te damos 3 opciones que son muy originales para que sorprendas de la mejor manera.

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Arreglos de graduaciones: Ideas originales para regalar

Uno de los mejores regalos mejores regalos para dar en época de graduaciones son los regalos. Hoy en día hay una gran variedad, sin embargo en esta ocasión te presentamos ideas muy originales que son perfectas para obsequiar en cualquier grado de estudios que se este culminando.

Arreglo de Graduación: Flores con peluche

Esta idea es una de las más bonitas y originales, consiste en un arreglo de flores rosas con blanco, pueden ser las que más le gusten a la persona graduada. Puedes incluso cambiar el color y dárselas a un hombre. Este arreglo puede estar personalizado con el nombre de la persona a la que se lo vas a regalar e incluso puedes poner una tarjeta. Uno de los detalles que más hace resaltar este arreglo es que cuenta con un hermoso oso el cual tiene un birrete. Ahora bien, si lo prefieres puedes puedes poner al oso el emblema del colegio en donde estudió el o la graduada.

Arreglos para graduación|Crédito: Pinterest

Arreglo de Graduación: Con carros de juguete

Este es un arreglo especialmente para hombres. Consiste en una base en color negro con dorada que contenga de dulces con un globo transparente, el cuál dirá “Felicidades por tus logros más el nombre del graduado”. Sin embargo, el elemento que lo hará destacar será que tendrá carros de juguete, pueden ser los que tú desees incluir así como los modelos y colores que prefieras. Puedes añadir un moño dorado en la base e incluso personalizarlo con otro listón.

Arreglo de Graduación: Globo con dulces

Este arreglo es uno de los más originales; ideales para hombres y mujeres. La idea consiste en un globo transparente sujetado a una base para dar la impresión de que es un globo aerostático. Uno de los elementos que posee es que el globo tendrá un pequeño birrete en la parte superior mientras que en la base (la que simulará la canasta) está llena de golosinas como papas, dulces, gomitas y chocolates. El globo deberá tener las palabras “Felicidades graduada”