5 ideas DIY para reciclar esponjas y hacer manualidades con los niños

Las esponjas viejas que ya no utilizas para limpiar pueden convertirse en materiales para crear divertidas manualidades. Con un poco de imaginación, es posible aprovechar sus formas, texturas y colores para realizar diferentes proyectos.

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Esta propuesta también puede ser una actividad entretenida para compartir con los más pequeños, ya que permite reutilizar objetos cotidianos mientras desarrollan su creatividad. Solo hace falta reunir algunos materiales sencillos y dejar que cada uno explore distintas formas de transformar las esponjas.

¿Cuándo tirar una esponja de cocina?

Una esponja de cocina debería desecharse cuando presenta mal olor persistente, cambia de color, tiene restos difíciles de eliminar o comienza a desintegrarse. También es recomendable reemplazarla con frecuencia, ya que permanece en contacto constante con agua, alimentos y superficies. Si pierde su forma, textura o capacidad para limpiar constantemente, es señal de que llegó el momento de cambiarla.

¿Cómo reciclar esponjas viejas para hacer manualidades?

Las esponjas viejas pueden reutilizarse para crear diferentes manualidades sencillas y entretenidas con los niños. Algunas ideas para aprovecharlas incluyen:

Sellos de pintura

Corta las esponjas con diferentes formas, como círculos, estrellas o corazones. Después aplica pintura sobre la superficie y presiónala sobre el papel o cartulina para crear diferentes diseños y composiciones.

Animales y personajes

Las esponjas pueden cortarse y combinarse para formar cuerpos, caras o figuras. Para decorarlas, puedes sumar ojos móviles, cartulina, lana o marcadores y crear personajes originales.

Flores decorativas

Recorta pequeños trozos de esponja con forma de pétalos y únelos alrededor de un centro hecho con otro material. Puedes agregar un palito como tallo para completar la flor.

Bloques de construcción

Usa las esponjas como piezas para construir torres, casas y otras estructuras. Esta actividad permite que los niños experimenten con formas y tamaños.

Juegos con agua

Durante los días de calor, las esponjas pueden convertirse en elementos para juegos con agua. Los niños pueden utilizarlas para absorber, trasladar y exprimir agua entre distintos recipientes, creando una actividad sencilla y entretenida.