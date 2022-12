¿Le puso el cuerno a Nodal? Los hombres con los que Cazzu se dejó ver en 2022.

Una de las parejas que más llamaron la atención a lo largo del año fue la conformada por Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, quienes en junio pasado fueron captados caminando tomados de la mano por las calles de Guatemala y meses después confirmaron su romance.

Me cansé de ser la otra. | Programa del 22 de diciembre del 2022

¿Quién es Cazzu? Julieta Emilia Cazzuchelli es una de las cantantes y productoras más importantes de rap y reguetón. Nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, provincia de Jujuy, Argentina. Estudió cine en Tucumán, pero se mudó a Buenos Aires en busca de una mejor vida y de cumplir sus sueños por convertirse en diseñadora multimedia.

En 2017 grabó el álbum “Mixtape Maldade$”, luego colaboró con Khea, Duki, Omar Varela y Mykka. Posteriormente, estrenó el disco “Error 93”, con el que se abrió paso en las grandes ligas, incluso llegó a colaborar con Rauw Alejandro, Lyanno, Dalez o Duki. También fue telonera de Bad Bunny en el Luna Park.

Te puede interesar: Sale a luz VIDEO donde Cazzu y Bad Bunny se besan.

¿Cómo ha sido el romance con Christian Nodal?

Su romance marcha viento en popa, no obstante, ha estado lleno de rumores y las polémicas no se han hecho esperar gracias a lo mediático del intérprete de “Botella tras botella”, “Vivo en el 6”, “Dime cómo quieres”, “Ya no somos ni seremos” y “De los besos que te di”, entre otros.

¿Con qué otros hombres ha sido relacionada Cazzu?

Mora y el video en la piscina con Cazzu

Cazzu se convirtió en la artista del momento y constantemente acapara los reflectores gracias a su talento y a la relación que sostiene con Christian Nodal. En agosto pasado el usuario de TikTok @sab4zo publicó un video en el que la cantante argentina sale junto a Mora, pero llamó la atención cuando la ‘Nena Trampa’ le dijo “te amo, baby”, lo abrazó y lo besó.

Un nuevo hombre aparece en la vida de Cazzu

Meses después se viralizó en redes sociales la imagen de Cazzu junto a otro hombre que no era el cantautor sonorense. La imagen fue filtrada en Twitch donde el streamer Unicornio mostró por error la fotografía en donde la argentina aparecía con otro hombre.

El creador de contenido metió la pata y dijo “creo que no esto no lo tenía que mostrar”, en la fotografía aparecía la cantante de trap al lado de Trueno, un famoso cantante argentino, aunque no con los mismos reflectores que la ‘Nena Trampa’.

vieron lo que paso en el stream de unicornio?? alta juntada trueno y cazzu 😮‍💨 https://t.co/vkXT8TkwkV — brisa (@dominguezbrii) October 16, 2022

También te puede interesar: VIDEO: Exhiben a Christian Nodal y Cazzu en comprometedor momento.

Cazzu y su historia con Bad Bunny

Antes de Nodal, Cazzu salió con Bad Bunny, pero fue en abril de 2021, tres años después, a través del programa “PH Podemos Hablar” fue que la argentina reveló que salió con Bad Bunny.

“Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien, éramos más chicos y no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros, saltamos la reja de un parque en Argentina, por los bosques de Palermo, pero nos sacó un guardia, tuvimos que correr”, declaró la actual pareja de Christian Nodal.

Pero la cosa no terminó ahí, en otra entrevista, Cazzu señaló que entre ella y el intérprete de “Yonaguni”, solo hubo una mistad, “El sigue siendo mi amigo, somos amigos, nos caemos bien, él es una increíble persona”, declaró Cazzu.