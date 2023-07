Estos celulares Android dejarán de recibir actualizaciones.

En busca de facilitar la experiencia de sus usuarios y modernizarse, la empresa Google se somete a frecuentes cambios, lo cual implica que algunos dispositivos ya no sean compatibles con las diferentes apps de la compañía tecnológica. A continuación, te compartimos cuáles son los celulares Android que dejarán de recibir actualizaciones el 1 de agosto de 2023.

En particular, estos Android que ya no serán considerados por la APK de Play Services de Google son los que tienen la versión 4.4 o también conocida como KitKat. Desde luego, no quiere decir que los celulares dejarán de funcionar pero ya no habrá posibilidad de que cuenten con nuevas funciones y parches de seguridad para corregir errores o posibles vulneraciones.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

Cabe destacar que Android es un sistema operativo móvil que fue diseñado por Google para celulares inteligentes y tablets con pantalla táctil. Sin embargo, actualmente también se encuentra en relojes, televisores y hasta en los sistemas multimedia de algunos modelos de coches.

Te puede interesar: Así puedes depurar tu teléfono Android sin correr riesgos.

¿Cuáles son los celulares Android que dejarán de recibir actualizaciones el 1 de agosto?

Por lo general, los dispositivos Android ya no reciben actualizaciones debido al ciclo de vida de los mismos y porque los fabricantes realizan nuevas versiones del sistema operativo. En consecuencia, los celulares se quedan sin soporte de seguridad.

Ahora bien, los celulares Android que dejarán de recibir actualizaciones el 1 de agosto son los siguientes:



InFocus M550.

THL 2015.

IUNI i1.

Lenovo A616.

TCL i708U.

Timmy P7000 Plus.

ZTE Axon Lux.

ZTE Blade A450.

ZTE Blade V220.

NO.1 X6800.

Elephone P3000s.

Zopo Flash E.

HiSense H910.

Coolpad Y60.

Coolpad Y76.

Wiko Highway Pure 4G.

Wiko Highway Star 4G.

HTC Desire 820s.

HTC Desire 626G.

TCL M2U.

Sony Xperia E4.

Wiko Ridge 4G.

Wiko Ridge Fab 4G.

Sony Xperia E4g Dual.

Sony Xperia E4G.

Archos 50 Diamond.

InFocus M350.

Lenovo K8 K80m.

Samsung Galaxy A7.

Gionee M3S.

Meizu m1.

Acer Liquid Z410.

Samsung Galaxy E7.

Lenovo Vibe X2 Pro.

Acer Liquid Z410.

Samsung Galaxy E7.

Archos 45b Helium 4G.

Archos 50b Helium 4G.

HTC Desire 620.

Cubot X9.

Lenovo Golden Warrior Note 8.

Zopo ZP720 Focus.

Acer Liquid Jade S.

Zopo ZP720 Focus.

HTC Desire 620G.

Samsung Galaxy Grand Neo Plus.

Lenovo S90 Sisley.

Cubot Zorro 001.

Samsung Galaxy A5.

Lenovo Vibe Z2 K920.

iNew V7.

Motorola Moto G 2014.

Alcatel OneTouch Pop 2 (4.5).

Samsung Galaxy Alpha.

NO.1 X-Men 2.

HTC Desire 626.

ZTE A880.

Te puede interesar: ¿Cuál es el menú secreto de tu teléfono Android y cuáles son sus funciones?