¿Qué le depara a Andrés García luego de su caída?

Andrés García ha preocupado a sus fans al afirmar en un video que su final está cerca luego de sufrir una aparatosa caída que le abrió la frente y por la cual dio tan polémico mensaje.

¿Cuál fue la razón por la que Andrés García ingresó al hospital?

A sus 81 años, Andrés García se dejó ver en un video como nunca lo habíamos visto, decaído y bastante desmejorado de salud, acompañado de la que al parecer es su esposa Margarita Portillo.

El histrión externó sin tapujo alguno que cree que su final está cerca debido a la cirrosis que padece y a la reciente caída que sufrió: “queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y si, otra vez me lastimé”.

“En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, aseguró el actor que fuera considerado uno de los más guapos y talentosos de su época.

Andrés García también señaló que ha perdido fuerzas y no desea vivir de esta manera, incluso reveló que le gustaría que su cuerpo lo pusieran en una lancha y lo quemaran dentro del mar. Por último, el actor dijo que espera que este no haya sido su último video.

Te puede interesar: Esta es la terrible predicción para Alfredo Adame y su nueva conquista.

“Así es amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, delante de todo esto”.

Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano - Programa 71 - Andrés García TV

¿Qué dijo Padme Vidente? Nuestra querida vidente de cabecera se pronunció al respecto y dio una lamentable predicción luego de asegurar que el famoso actor que interpretara a Pedro Navaja se va a reencontrar con sus ancestros, dejando entrever que su vida podría extinguirse próximamente.

“Esta vez vamos a hablar de una noticia de un gran maestro en toda la extensión de la palabra (…). Él se va a reencontrar con sus ancestros, con su linaje y él está perfectamente preparado para ello, para esta llegada, para decir ‘sí, es el momento del reencuentro’”, dijo Padme Vidente.

Por último, la vidente le agradeció por todo le deseó un buen camino en su próximo viaje, haciendo referencia a su posible deceso.