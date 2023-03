Estos días de marzo NO se trabajan de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

¡Marchando marzo con todo! Este mes trae consigo dos fechas importantes para México: el Día de la Expropiación Petrolera y el Natalicio de Benito Juárez. Son eventos históricos que marcaron la construcción social del país y que se conmemoran en esta época del año.

El Día de la Expropiación Petrolera se celebra el 18 de marzo en México. Este día conmemora la expropiación de la industria petrolera mexicana en 1938 por parte del presidente Lázaro Cárdenas. Esta decisión tuvo un gran impacto en la economía y la política de México, y se considera un hito en la lucha por la soberanía nacional.

Respecto al Natalicio de Benito Juárez se celebra el 21 de marzo. Este día se recuerda el nacimiento del que fue presidente de México en varias ocasiones durante el siglo XIX y es considerado uno de los líderes más importantes de la historia del país. Juárez es conocido por su defensa de la democracia y la justicia social, así como por su papel en la promulgación de las Leyes de Reforma, que separaron a la iglesia del Estado y establecieron la igualdad ante la ley.

Conmemoramos el 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. Hijo de padres zapotecos, dejó su hogar a los 13 años, sin hablar español, para continuar sus estudios en la capital oaxaqueña, el mejor presidente de México, símbolo de patriotismo, soberanía y justicia. pic.twitter.com/yOzAm1XZDM — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 22, 2022

Se trata de efemérides de suma relevancia, por lo que resulta natural que se acompañen de un día oficial de asueto para su disfrute y reflexión, no obstante, esto no es así. Sin embargo, aunque no hay descanso oficial, siempre podemos celebrar en casa con unas buenas enchiladas y un tequila, ¿no crees?

¿Qué días no se trabaja en marzo?

La Ley Federal del Trabajo, conocida como la “Biblia Laboral” de México, establece las fechas oficiales de descanso obligatorio en su Capítulo III. Aunque es un documento importante, no es precisamente el más emocionante de leer, pero sin duda hay algo que a todos nos interesar leer en él: ¡las fechas de asueto!

Entre ellas, encontramos el famoso 1 de enero y el 25 de diciembre, pero también otros días como el primer lunes de febrero para celebrar la Constitución Mexicana, o el tercer lunes de marzo para recordar el natalicio de Benito Juárez. A la lista se agregan:



1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores. Tercer puente de 2023.

16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana. Cuarto puente de 2023.

Con base a lo anterior, aunque se tenga la idea de que al mes de marzo le corresponden por lo menos dos días oficiales y pagados de descanso, la realidad es que sólo el lunes 20 de marzo está catalogado como tal, aunque los estudiantes del nivel básico incorporados a la Secretaría de Educación Publica (SEP), podrán disfrutar aún así de dos puentes.

