Burnout ¿Qué es esta enfermedad por la que Chingu Amiga habría sido hospitalizada?

En días pasados les informamos que la famosa influencer y creadora de contenido, Chingu Amiga, se encontraba hospitalizada en su país natal, Corea del Sur.

Se sabe que Sujin Kim, nombre real de Chingu Amiga , está hospitalizada desde hace tres semanas y, aunque no se ha especificado cuál es la enfermedad que la mantiene ingresada en un nosocomio, en 2019 la influencer estuvo internada a causa del Síndrome de Burnout, por lo que se especula que su reciente hospitalización pudiera deberse a la misma causa.

¿Qué dijo la creadora de contenido?

“¡Mis chingus! He estado enferma, ya van tipo 3 semanas. Vine a Corea y se empeoró... Por eso he estado muy callada en estos días, ni video del YT pude subir”, explicó la influencer en sus redes sociales.

¿Qué es el síndrome de burnout?

El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional o agotamiento laboral, es un trastorno emocional que surge como resultado de un estrés laboral crónico que no se ha manejado adecuadamente. Este síndrome se caracteriza por tres componentes principales:



Agotamiento emocional : Sensación de fatiga extrema, falta de energía, y una disminución de la capacidad de trabajo. La persona se siente física y emocionalmente agotada.

: Sensación de fatiga extrema, falta de energía, y una disminución de la capacidad de trabajo. La persona se siente física y emocionalmente agotada. Despersonalización o cinismo : Actitud negativa, desapego o indiferencia hacia el trabajo y las personas relacionadas con él (compañeros de trabajo, clientes, pacientes, etc.). Puede manifestarse como una falta de empatía o una actitud cínica.

: Actitud negativa, desapego o indiferencia hacia el trabajo y las personas relacionadas con él (compañeros de trabajo, clientes, pacientes, etc.). Puede manifestarse como una falta de empatía o una actitud cínica. Baja realización personal: Sentimientos de ineficacia, baja autoestima, y percepción de que el trabajo realizado no tiene sentido o valor. La persona puede sentirse incompetente o insatisfecha con sus logros profesionales.

El burnout es común en profesiones que requieren un alto nivel de interacción con otras personas, como en la salud, educación, servicios sociales, y atención al cliente, pero puede ocurrir en cualquier ámbito laboral. Este síndrome puede tener consecuencias serias, tanto a nivel físico como mental, incluyendo trastornos del sueño, depresión, ansiedad, y otros problemas de salud.

¿Cuáles son los síntomas?

Síntomas físicos:



Fatiga extrema: Sensación constante de agotamiento, incluso después de descansar.

Dolores de cabeza frecuentes.

Dolores musculares o tensiones.

Problemas gastrointestinales: Como náuseas, diarrea o estreñimiento.

Cambios en el apetito o en los patrones de sueño: Insomnio o dormir en exceso.

Síntomas emocionales:



Sentimientos de fracaso e inseguridad.

Desapego emocional o indiferencia hacia el trabajo.

Baja autoestima o sensación de ineficacia.

Irritabilidad y frustración.

Desmotivación: Pérdida de interés en las tareas laborales o en actividades que antes disfrutabas.

Sensación de vacío o desesperanza.

Depresión o ansiedad: En algunos casos, el burnout puede desencadenar o exacerbar estos trastornos.

Síntomas conductuales:



Aislamiento social: Evitar interacciones sociales, tanto en el trabajo como fuera de él.

Reducción de la productividad: Dificultad para concentrarse o completar tareas.

Descuido de responsabilidades: Tanto laborales como personales.

Ausentismo laboral: Aumentar las faltas al trabajo o llegar tarde con frecuencia.

Abuso de sustancias: Algunas personas recurren al alcohol, tabaco o medicamentos para lidiar con el estrés.

Actitud cínica o negativa: Puede manifestarse en el trato con colegas, clientes o pacientes.

¿Cómo fue su hospitalización anterior? Cabe mencionar que Chingu Amiga ya fue hospitalizada por esta misma enfermedad, incluso su familia se endeudó porque su seguro médico no cubre enfermedades mentales.

En entrevista con Yordi Rosado, Chingu Amiga indicó que en la etapa más complicada era incapaz de comer sin desmayarse. “No tenía energía ni (para) comer ni dormir. Tienes que tomar medicina para poder dormir. Si comes una cosa, casi me desmayo, no tienes suficiente energía. Últimos momentos no pude caminar, ya no pude levantarme. Tenía que estar en cama todo el tiempo en un hospital”, declaró.