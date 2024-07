Esto hizo Cazzu mientras Christian Nodal se casaba con Ángela Aguilar

Después de tantos rumores y especulaciones se ha llevado a cabo la tan esperada boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cual tuvo lugar el día de ayer (24 de julio) en una hacienda ubicada en el estado de Morelos. Pero, ¿qué estaba haciendo Cazzu mientras su ex se casaba con otra?

Varias semanas han pasado desde que Christian Nodal se separó de Cazzu, la madre de su hija Inti, y confirmó su romance con Ángela Aguilar, quien fue severamente criticada por supuestamente haber sido la causante de dicha separación.

Denisse le pide tiempo a su padre para dejar su casa [VIDEO] Rodrigo no ve a Denisse como su hija y por eso, ella le pide un año de plazo para salirse de su casa mientras termina la carrera, pues no la dejará trunca.

Sin embargo, los ahora esposos salieron a desmentir este rumor y aseguraron que, aunque su romance ya tiene sus antecedentes, decidieron retomarlo una vez que el sonorense se separó de la ‘Nena Trampa’, descartando así cualquier tipo de infidelidad.

Te puede interesar: FOTOS | Esta es la cantidad que Cazzu está peleando a Nodal para la pensión de su hija

¿Cómo fue la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en secreto en Morelos y los detalles de su unión matrimonial salieron a relucir en redes sociales, donde aparece la ‘Princesa del Regional Mexicano’ luciendo su vestido de novia y siendo llevada al altar por su padre, Pepe Aguilar.

En otra de las imágenes aparece tomada de las manos de su ahora esposo, Christian Nodal, esto presuntamente durante sus votos matrimoniales. Otra de las imágenes que circuló fue la del menú que sirvieron en tan esperado evento.

¿Cazzu reapareció en redes sociales? Mientras la pareja del regional mexicano contraía matrimonio, Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) reapareció en redes sociales después de varios días de haber estado alejada para sanar su corazón.

¿Qué hacía Cazzu mientras Nodal se casaba con Ángela Aguilar?

De acuerdo con una publicación compartida por la reportera Nelsse Carrillo, Cazzu reapareció en redes sociales el mismo día que su ex, Christian Nodal, estaba contrayendo matrimonio con la hija de Pepe Aguilar.

Te puede interesar: Cazzu reaparece junto a otro hombre tras traición de Christian Nodal

En las postales aparece Cazzu en la fiesta de cumpleaños de la hija de La Joaqui, una de sus mejores amigas. En las fotografías se observa a la ‘Nena Trampa’ luciendo una playera blanca, unos jeans y cargando a su pequeña Inti.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Tras la publicación de Cazzu con Inti, las redes sociales le mostraron su apoyo a la cantante argentina, quien se ha enfocado en cuidar a su hija.

“Ese Nodal sí se pasó de cul..., tanto que le insistió a Cazzu para que saliera con él, y tuvo una hija, pero bien dicen por ahí que cada quien tiene lo que se merece, Cazzu feliz con su hija y él con la Kasimerito no creo que todo vaya a ser miel sobre hojuelas, tiempo al tiempo”, “Así son muchos hombres, les encanta embarazar y ya cuando se les pasa la calentura next, se aburren y a otra. Neta cuando tienes dinero eso pasa más rápido”, “La realidad de muchas... mamá criando sola, creando una estabilidad para su hija. Mientras papá vive su vida tranquilamente, sin ejercer su paternidad”, “No me llevaste a tu boda papá cuye...”, fueron algunos de los comentarios.